Bedgeheimen: ‘Op vakantie vreeën we terwijl een bevriend stel naast ons sliep’

Zij is 36 en verpleegkundige. Hij is 38 en store manager. Ze zijn 1,5 jaar samen.

Caroline

Aantal vorige bedpartners? ‘Vier.’

Onze eerste keer: ‘Was niet gepland. Toch had ik de nodige voorbereidingen getroffen. Zo was ik onthaard én droeg ik sexy lingerie. Je weet maar nooit, hè. Ik was zo nerveus dat ik niet eens meer weet of we het bed gehaald hebben of op de bank hebben gevreeën.’

Wij vrijen: ‘Zes keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel? ‘Zijn mooie ronde kont.’

Mijn favoriete standje: ‘Op z’n hondjes. Dan voel ik Stijn heel intens. Heerlijk.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Missionaris.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Om meer te genieten. Dat kan omdat Stijn me aandacht geeft. In vorige relaties dachten de mannen vooral aan hun eigen genot.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Me kust. Op mijn lippen, in mijn hals, op mijn rug. Alleen van mijn oren moet hij afblijven. Die zijn té gevoelig.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op het strand. Het geluid van de zee op de achtergrond, een fles cava… Alleen dat zand hè, dat kruipt waar het niet moet kruipen.’

De spannendste plek was: ‘Op vakantie vreeën we eens terwijl een bevriend stel naast ons lag te slapen. We deden ons best zo stil mogelijk te zijn, maar achteraf bleek dat onze vrienden toch wel wat gehoord hadden.’

Nee, bedankt: ‘Anaal. Vies! En het moet ook vreselijk veel pijn doen. Gelukkig denkt Stijn daar net zo over.’

Minpuntje: ‘Ik kan niets bedenken.’

Ik geef mijn seksleven een 10

Stijn

Aantal vorige bedpartners: ‘Tien.’

Onze eerste keer: ‘Hoewel we al wat aan elkaar hadden gefrunnikt, kwam die eerste keer totaal onverwacht. Het gebeurde op de bank. Langzaam smolten onze lichamen tot één, alsof ze voor elkaar gemaakt waren.’

Wij vrijen: ‘Vijf keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel? ‘Haar kontje. Vroeger was ik een borstenman. Sinds ik Caroline ken, hou ik meer van billen.’

Mijn favoriete standje: ‘Zij op mij. Zo kan ik ondertussen in haar borsten knijpen.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘In missionarishouding.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Dat ik niet altijd hoef te presteren. Dat het ook eens minder kan zijn. En dat ik mij daar niet slecht over hoef te voelen.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Op hoge hakken loopt en met haar kontje wiebelt.’

Ik droom weleens van: ‘Wakker worden in een hutje op een tropisch eiland met uitzicht op een helderblauwe zee. Om dan de hele dag te vrijen, natuurlijk.’

De spannendste plek was: ‘In het huis van mijn schoonouders. In de kamer naast die van hen. Laten we zeggen dat in stilte genieten niet onze gewoonte is.’

Nee, bedankt! ‘Een trio. Ik wil mijn vriendin niet delen. Ook niet met een vrouw.’

Minpuntje: ‘Door mijn drukke baan betrap ik mezelf er weleens op dat ik op de klok kijk. Een ergerlijke gewoonte.’

Ik geef mijn seksleven een 10