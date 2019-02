Bedgeheimen: ‘Na het sporten trainen we graag samen nog even verder’

Zij (19) is student verpleegkunde. Hij (19) studeert bedrijfskunde. Ze zijn 4 maanden samen.

Cara

Vorige bedpartners: “1.”

De eerste keer: “Hij nodigde me uit voor een filmavond in zijn studentenhuis, maar we wisten allebei dat die film maar bijzaak was. Die avond werd we onze relatie officieel en zijn we met elkaar naar bed geweest.”

We vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Dennis loopt 3 tot 4 keer per week hard en heeft dus sterke, gespierde benen en kuiten.”

Mijn favoriete standje: “Keep it simple: missionaris dus.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We wisselen af tussen missionaris, cowgirl en doggystyle.”

De hotspot: “Op kamers hebben we behalve de bank of het bed niet veel keus. Maar ik ben allang blij dat onze ouders niet in de buurt zijn.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Hij is de eerste jongen die ik een blowjob heb gegeven, dus hij heeft me moeten uitleggen wat fijn voelt.”

Ik word helemaal wild als hij: “Na het sporten nog lekker bezweet en een beetje verwilderd is. Heerlijk om dan samen nog even verder te trainen.”

Ik droom weleens van: “Seks op een spannende plaats of een scenario à la Fifty Shades of Grey.”

Nee, bedankt: “Anale seks vind ik echt vies.”

Minpuntje: “We zijn nog maar net samen en hebben beiden nog niet zoveel ervaring. Soms gaat het er nog wat onhandig aan toe. We moeten elkaars lichaam nog beter leren kennen, maar dat maakt het ook boeiend.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dennis

Vorige bedpartners: “1.”

De eerste keer: “We hadden al een paar keer gedatet en hadden al gezoend, maar waren nog niet écht samen. Toen ik haar uitnodigde, wisten we allebei hoe laat het was. Die avond werden we officieel een stel.”

We vrijen: “2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft een schattig wipneusje waar ik helemaal gek op ben.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind het wel opwindend als zij bovenop zit, maar wil vooral doen wat comfortabel voelt voor haar.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Ik denk dat de gouwe ouwe missionaris nog steeds wint.”

De hotspot: “Het liefst doe ik het in haar studentenkamer. Zij heeft een tweepersoonsbed en ik maar een éénpersoonsbed. Die extra ruimte komt van pas als het er wat heftiger aan toegaat.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Cara is soms een beetje onzeker in bed. Helemaal onterecht, maar daardoor heb ik geleerd om zachter en geduldiger te zijn.”

Ik word helemaal wild als zij: “Haar rode kanten lingerie aanheeft. The bomb!”

Ik droom weleens van: “Toekijken hoe Cara met een andere vrouw experimenteert. Dat blijft een ultieme mannenfantasie.”

Nee, bedankt: “Ik weet dat Cara fan is van Fifty Shades, maar ik zou mijn lach niet kunnen inhouden als ik Mr. Grey moest spelen.”

Minpuntje: “We zien elkaar alleen doordeweeks en slapen maar 2 keer per week samen. Op andere dagen spreken we af met studievrienden of moeten we studeren. Daardoor hebben we niet veel quality time samen en dus weinig tijd om te vrijen.”

Ik geef mijn seksleven een 7,5.

