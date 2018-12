Bedgeheimen: ‘Ik droom weleens van onze eigen pornofilm’

Zij is 23 en grafisch vormgever. Hij is 23 en marktanalist. Ze zijn twee jaar samen.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Op vakantie vreeën we terwijl een bevriend stel naast ons sliep’

Brecht

Aantal vorige bedpartners: ‘Vijf.’

Onze eerste keer: ‘Het voelde meteen heel vertrouwd. We waren al langer vrienden voor de vonk oversloeg en we hadden al eens gepraat over de mogelijkheid van ‘ons’.’

Wij vrijen: ‘Eén keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Maarten heeft een heel gespierde rug zonder er iets voor te doen. Een rug waar ik me achter kan verstoppen, dat geeft me een veilig gevoel.’

Mijn favoriete standje: ‘Missionarishouding, maar dan met mijn benen omhoog, dus tegen zijn bovenlichaam aan en op z’n schouders. Zo voel ik hem het beste.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ik denk dat missionarishouding en op z’n hondjes elkaar afwisselen.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Hij heeft het me nooit echt gezegd, maar ik voel gewoon dat hij nog meer geniet van orale seks als ik ook mijn handen gebruik.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘In mijn oor fluistert of me in m’n nek kust. I’m a sucker for that.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een seksschommel. Dat lijkt me heel grappig.’

De spannendste plek: ‘Dat was in het bed van zijn ouders terwijl die beneden tv aan het kijken waren.’

Nee, bedankt: ‘Maarten zegt dat hij het niet erg vindt, maar ik zie me nog niet snel vrijen als ik ongesteld ben.’

Minpuntje: ‘Bij Maarten moet het soms allemaal wat snel gaan. Iets vaker langzame seks zou leuk zijn.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Maarten

Vorige bedpartners: ‘Negen.’

Onze eerste keer: ‘Had wat mij betreft al veel vroeger mogen komen. Ik was al langer verliefd op Brecht en kon niet wachten om dicht bij haar te zijn.’

Wij vrijen: ‘Een à twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Haar prachtige benen. Gespierd, maar niet té. Lang, zacht en heerlijk.’

Mijn favoriete standje: ‘Op z’n hondjes. Zo heb ik een mooi zicht en kan zij zichzelf nog een handje helpen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We beginnen vaak in missionarishouding, om op z’n hondjes te eindigen.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Dat orale seks niet lang genoeg kan duren.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me aankijkt terwijl ze klaarkomt. Daar krijg ik alleen maar nog meer zin van, of opnieuw zin.’

Ik droom weleens van: ‘Onze eigen pornofilm. Hoewel dat misschien ook een heel grote afknapper zou kunnen worden.’

De spannendste plek: ‘Op de achterbank van de auto, omdat het daar begon en verderging in het gras náást de auto. Gelukkig wel op een verlaten plek in het bos.’

Nee, bedankt: ‘Seks in de sauna. Ik heb dat ooit geprobeerd en ben bijna flauwgevallen van de hitte én opwinding.’

Minpuntje: ‘Als Brecht geen zin heeft in seks, heeft ze ook écht geen zin.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 51-52. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock