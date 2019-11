Bedgeheimen: ‘Ik vind het heel spannend om haar in het openbaar te bevredigen’

Zij is 23 en werkt op een kinderdagverblijf, hij is 29 en ploegleider. Ze zijn 1,5 jaar samen en doen een boekje open over hun bedgeheimen.

Melissa

Aantal vorige bedpartners: “2.”

De eerste keer samen: “Ik ben nogal verlegen, dus durfde ik me in het begin niet echt te laten gaan. Ik was enorm zenuwachtig en zat aanvankelijk stokstijf te wachten tot hij de eerste stap zou zetten.”

Wij vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij is smal, maar toch gespierd en heeft dus een mooie borstkas. Ik vind het supersexy als hij alleen een spijkerbroek aanheeft.”

Mijn favoriete standje: “Ik voel me het lekkerst in de missionarishouding.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Als ik er zo over nadenk, doen we het eigenlijk best vaak rechtopstaand: in de douche, tegen een tafel, tegen een muur…”

Grootste bedblunder: “Ik gaf hem een blowjob in de keuken van mijn ouderlijk huis toen mijn ouders op vakantie waren. Toen hij klaarkwam, trok ik mijn gezicht weg, omdat ik zijn sperma niet in mijn mond wilde. Het schoot door de lucht, recht tegen de keukenmuur.”

De hotspot: “We hebben net een huis gekocht, dus ik kijk ernaar uit om elke kamer in te wijden.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Langzaam maar zeker kroop ik dankzij Kevin uit mijn schulp. Ik ben nu veel zelfverzekerder in bed.”

Ik word helemaal wild als hij: “Me stevig vastpakt en iets ondeugends in mijn oor fluistert.”

Ik droom weleens van: “Een kamer vol kaarsjes en een uitgebreide massage: mijn romantische droomdate.”

Absolute afknapper: “Een bieradem.”

Nee, bedankt: “Kevin heeft het al een paar keer voorgesteld, maar tegen anale seks blijf ik nee zeggen. Dat respecteert hij gelukkig.”

Minpuntje: “Soms maakt hij me belachelijk in het bijzijn van zijn vrienden. Ik weet dat hij het grappig bedoelt, maar ik word er soms echt chagrijnig van.”

Ik geef mijn seksleven een 7.

Kevin

Aantal vorige bedpartners: “16.”

De eerste keer samen: “Op onze derde date kwam Melissa film kijken bij mij thuis. Als frequent Tinderaar wist ik wat dat betekende. Toch bleek ze zenuwachtiger dan verwacht. Eigenlijk vond ik dat wel schattig.”

Wij vrijen: “1 à 2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft mooie, fijne borsten. Die zijn alleen heel gevoelig, dus ik mag er niet zo vaak mee spelen als ik zou willen.”

Mijn favoriete standje: “Ik heb geen uitgesproken voorkeur. Alles hangt af van de stemming. Soms vind ik het geil in doggystyle, dan weer romantisch in lepeltje-lepeltje.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Zoals dat ongetwijfeld bij de meeste stellen gaat, passeren klassiekers als missionaris en lepeltje-lepeltje het vaakst.”

Grootste bedblunder: “Soms experimenteren we met soft-bdsm. Niets extreems, gewoon een blinddoek, handboeien, een pets op de billen. Ik wilde haar een keertje spanken, maar mepte per ongeluk recht op haar vagina.”

De hotspot: “Ik vind het heel spannend om haar in het openbaar te bevredigen. Stiekem tijdens een concert, op een feest of tijdens een wandeling in het park.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Humor is voor mij heel belangrijk en mijn soort humor is soms een beetje grof. Sinds ik met Melissa ben, probeer ik erop te letten, omdat ik haar niet wil kwetsen. Zeker niet in bed.”

Ik word helemaal wild als zij: “Het initiatief neemt.”

Ik droom weleens van: “Een triootje met een tweede vrouw, maar dat zal altijd wel een fantasie blijven, ben ik bang.”

Absolute afknapper: “Okselhaar.”

Nee, bedankt: “Ik weet dat het hypocriet is, maar een triootje met een man zou ik dan weer niet zien zitten.”

Minpuntje: “Soms is ze wat onzeker of hypergevoelig. Als ik grapjes maak, neemt ze die vaak veel te serieus en is ze soms dagenlang pissed op me.”

Ik geef mijn seksleven een 7.

