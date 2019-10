Bedgeheimen: ‘We zijn weleens betrapt door een medebewoner’

Zij is 26 en sales officer. Hij is 28 en junior-consultant. Ze zijn 4 jaar samen en doen een intiem boekje open over hun bedgeheimen.

Merel

Vorige bedpartners: “2.”

De eerste keer samen: “We leerden elkaar kennen in ons studentenhuis, dus hadden ook meteen ons eigen liefdesnestje. Wanneer we samen films keken, werd het steeds gezelliger. Tot we na een maand of 2 plots lagen te zoenen. En van het een kwam het ander.”

Wij vrijen: “2 à 3 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Hij steekt meer tijd in zijn kapsel dan ik, maar het resultaat mag er zijn. Zijn haar ziet er altijd picobello uit, tot ik er met mijn vingers doorga.”

Mijn favoriete standje: “Ik hou echt van missionaris…”

Zo vrijen we het vaakst: “We wisselen wel wat af, maar meestal ligt hij bovenop.”

De hotspot: “Toen we nog op kamers woonden, vond ik het wel spannend om het stiekem te doen in de gezamenlijke keuken of badkamer.”

Grootste bedblunder: “Uiteraard zijn we daar weleens betrapt door een medebewoner. Resultaat? We waren maandenlang de running gag in het studentenhuis.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Geen van ons beiden had veel ervaring in bed, dus eigenlijk hebben we alles samen ontdekt. Dat maakt onze erotische band extra intiem en sterk.”

Ik word helemaal wild als hij: “Zegt wat ik moet doen in bed. Ik vind het wel opwindend als hij een tikkeltje dominant en ruig is.”

Ik droom weleens van: “Seks op het werk. Als je baas dan zit te zeuren, heb je iets geweldigs om aan terug te denken.”

Nee, bedankt: “Anale seks spreekt me echt niet aan. Ik werd al gek toen hij het een keertje met een vinger probeerde. Ik had de hele tijd – of althans de paar seconden dat ik het toeliet – het gevoel dat ik moest poepen.”

Minpuntje: “Als hij heel opgewonden is, wil hij soms te snel aan de daad beginnen. Ik heb vaak wat meer tijd nodig om op te warmen.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Jelle

Vorige bedpartners: “1.”

De eerste keer samen: “Gebeurde heel spontaan. Vanaf dag 1 dat we elkaar leerden kennen, hing er chemie in de lucht. We spendeerden heel wat avondjes in elkaars studentenkamer tot de spanning niet meer te houden was. Toen zijn we in het midden van een film beginnen te flikflooien, zonder echt iets te zeggen.”

Wij vrijen: “2 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft de perfecte borsten: mooie, stevige, ronde handjes vol met lieve, kleine tepels en een schattig moedervlekje ertussenin.”

Mijn favoriete standje: “Ik hou wel van doggy, maar geniet evenveel van zachtere standjes.”

Zo vrijen we het vaakst: “We doen het vaak in missionaris, dat voelt voor ons beiden het meest comfortabel.”

De hotspot: “Nu we in ons eigen appartement wonen, hoeven we ons niet te beperken tot de slaapkamer. In de keuken vind ik het geilst.”

Grootste bedblunder: “Ik kwam een keertje klaar in haar pas gewassen haar. Daar kon ze niet om lachen, maar het was echt een ongelukje.”

Dit heb ik van haar geleerd: “We vertrouwen elkaar en kunnen ook goed praten over seks. Dat maakt onze relatie wel bijzonder. We durven echt te zeggen wat wel en niet lekker voelt.”

Ik word helemaal wild als zij: “Aan mijn oorlel likt of kittelt. Dat gekriebel voel ik tot in mijn ballen.”

Ik droom weleens van: “Een triootje, maar vind het prima dat die fantasie ook gewoon een fantasie blijft.”

Nee, bedankt: “Ik zou niet gedomineerd willen worden door mijn vriendin. No judgement, maar ik zou me dan niet mannelijk genoeg voelen.”

Minpuntje: “Mijn libido is wat hoger dan het hare. Soms heb ik echt veel zin, maar blijft nee ook nee. Dan blaas ik soms wat stoom af onder de douche, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

