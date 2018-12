Bedgeheimen: ‘Ik droom van seks op een spannende plek, zoals op zijn kantoor’

Zij is 28 en leerkracht. Hij is 29 en accountant. Ze zijn vier jaar samen.

Ben

Vorige bedpartners: ‘Negen.’

De eerste keer: ‘Was na een Tinderdate. Al tijdens die avond voelde ik dat het met haar anders was. Ik vond haar echt leuk en wilde meer dan alleen seks.’

Wij vrijen: ‘Eén à twee keer per week. Maar ik zou het veel vaker willen doen.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik ben een echte borstenman, dus speel ik het liefst met haar kleine, fijne borsten.’

Mijn favoriete standje: ‘Van mij zou het soms wat wilder mogen, met standjes als cowgirl of doggy style, maar ook in missionaris of lepeltje-lepeltje vind ik het lekker.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Het kan er niet altijd wild aan toegaan, dus doen we het meestal in missionaris.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Femke is lief en gevoelig. Daardoor vind ik intimiteit tussen de lakens nu veel belangrijker.’

Voorspel is: ‘Elkaar verwennen met aandacht, strelingen en kusjes. Voor mij is ook orale seks een absolute turn-on, zowel het geven als ontvangen ervan.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Me een blowjob geeft.’

Ik droom weleens van: ‘Een extreem zelfverzekerde Femke die me als een wilde tijger bespringt.’

Nee, bedankt: ‘Ik had ooit een vriendin die alleen maar heel stil lag tijdens de seks. Er is niets erger dan vrijen met een levende pop.’

Minpuntje: ‘Femke is superknap en een kei in bed, alleen beseft ze dat zelf niet altijd. Ik zou willen dat ze wat zelfverzekerder werd. Dan krijgt ze vast ook meer zin in seks.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5

Femke

Vorige bedpartners: ‘Vier.’

De eerste keer: ‘We leerden elkaar kennen tijdens een Tinderdate, die eindigde in een onenightstand. Ik had niet verwacht dat het meer zou worden dan dat, maar er was meteen een klik, ook in bed.’

Wij vrijen: ‘Twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik kan echt verdrinken in zijn mooie donkere ogen.’

Mijn favoriete standje: ‘Voor mij geen ingewikkelde

kamasutratoestanden. Doe maar gewoon missionaris of varianten daarop.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘In missionarishouding dus. Maar de ene keer sla ik mijn benen om zijn middel, dan weer leg ik ze tegen zijn schouders of zet ik mijn voeten tegen zijn borstkas.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Dankzij Ben zit ik veel beter in mijn vel. Ik let niet meer op mijn lichaam als we seks hebben en daardoor geniet ik veel meer in bed.’

Voorspel is: ‘Een romantische avond, een beetje zoenen, een ontspannende massage. Kortom: alles waar ik lekker van relax.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Gitaar voor me speelt.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een spannende plaats, zoals op het strand of op zijn kantoor.’

Nee, bedankt: ‘Geen anale seks voor mij, want dat lijkt me heel pijnlijk en ongemakkelijk. Ik zie niet in wat er opwindend aan is.’

Minpuntje: ‘Bens libido ligt hoger dan het mijne. Soms is het lastig dat hij zo vaak om seks vraagt. Ik heb niet elke dag zin en vind het vervelend dat ik hem dan steeds moet afwijzen.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5

Dit artikel komt uit Flair 49. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock