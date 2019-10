Bedgeheimen: ‘Als we beiden aangeschoten zijn, hebben we waanzinnig ongeremde seks’

Alice is 19 en student geneeskunde. Lukas is 23 en student elektrotechniek. Ze zijn 3 jaar samen en delen hun intieme bedgeheimen.

Alice

Vorige bedpartners: “0.”

De eerste keer samen: “Was ook meteen mijn eerste keer ooit. We deden het in Italië, in het holst van de nacht en onder de blote sterrenhemel. De herinnering aan dat perfecte, romantische scenario geeft me nog steeds kriebels.”

Wij vrijen: “7 keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Ik vind zijn armen en schouders fantastisch mooi gespierd.”

Mijn favoriete standje: “Dat wisselt wel van tijd tot tijd, maar rechtopstaand of in cowgirl maakt me bijna altijd geil.”

En zo vrijen we het vaakst: “In missionaris.”

De hotspot: “Ik vind seks in de auto best spannend. Je loopt het risico om betrapt te worden, maar hebt tegelijkertijd toch genoeg privacy in die kleine ruimte om te kunnen doen wat je wil.”

Grootste bedblunder: “Er zijn veel blunders om uit te kiezen. Die ene keer waarbij mijn chocoladedessert weer naar boven kwam tijdens het deepthroaten spant misschien wel de kroon.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Hij is mijn eerste, dus de seks die ik met hem heb is alles wat ik ken. Maar hij heeft de lat erg hoog gelegd.”

Ik word helemaal wild als hij: “Mij een tikje op mijn achterste geeft en iets hardhandiger is tijdens het vrijen.”

Ik droom weleens van: “Een stoeipartij wanneer we beiden een beetje aangeschoten zijn. Op zulke momenten hebben we altijd waanzinnig ongeremde seks.”

Nee, bedankt: “Plasseks vind ik echt vies.”

Minpuntje: “Soms is Lukas onzeker over zijn prestaties. Dat heeft helaas een averechts effect. Door er te veel op te focussen doet hij het minder goed, terwijl er eigenlijk helemaal niets is om onzeker over te zijn.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

Lukas

Vorige bedpartners: “1.”

De eerste keer samen: “Deden we het op een picknickdekentje onder de Italiaanse sterrenhemel. Ik was zo overweldigd door haar persoonlijkheid, dat het bijna voelde alsof het ook voor mij mijn allereerste keer was.”

Wij vrijen: “6 à 7 keer per week.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Ik kan niet kiezen tussen haar intrigerende ogen, schattige pruilmondje of vrouwelijke heupen.”

Mijn favoriete standje: “Ik hou van alles waarbij ik in haar ogen kan kijken, maar als ze op haar rug op de tafel ligt en ik voor haar sta, ontplof ik echt van opwinding.”

En zo vrijen we het vaakst: “Missionaris.”

De hotspot: “Ik vind het wel fijn in de douche. Het begint met wat onschuldig gefriemel, voelt lekker verfrissend aan en is bovendien supergeil.”

Grootste bedblunder: “Ik herinner me niet echt iets specifieks. Begrijp me niet verkeerd: ons seksleven verloopt zeker niet altijd vlekkeloos, maar we kunnen flaters goed relativeren en daardoor vergeet ik ze snel.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Dankzij haar ervaar ik hoe het voelt om seks te hebben met iemand van wie je houdt.”

Ik word helemaal wild als zij: “Me uitdaagt met haar warme, zachte stem en haar nagels diep in mijn rug zet.”

Ik droom weleens van: “Sloppy deepthroating. Zo’n diepe pijpbeurt als in sommige pornofilms is echt mijn ultieme fantasie.”

Nee, bedankt: “Al die opwinding rond latex outfitjes snap ik niet. Dat vind ik echt niet aantrekkelijk, net zo min als vrouwen met te veel make-up.”

Minpuntje: “We hebben al een paar relatiedipjes gehad, maar dat lag vaak aan miscommunicatie. We proberen nu gewoon zo eerlijk mogelijk te zijn tegen elkaar en tegen onszelf.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

