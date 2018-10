Bas (32): ‘Twee keer raakte mijn vrouw zwanger, maar het hield steeds maar een paar weken stand’

De vrouw van Bas (32) kwam vervroegd in de overgang. Zij begonnen samen aan het krijgen van een kindje, zonder erbij stil te staan hoe moeilijk het zou kunnen worden. Hij doet zijn verhaal.

‘Mijn vrouw en ik waren vier jaar samen en twee jaar getrouwd. Een kind was een mooie volgende stap, vonden we. Drie jaar geleden begonnen we eraan, zonder erbij stil te staan dat het moeilijk zou kunnen worden. Maar al snel ontdekten we dat mijn vrouw een aangeboren afwijking heeft, waardoor haar eicelproductie veel sneller afnam dan normaal. Het idee dat we een gezin zouden stichten zonder medische hulp, werd resoluut van tafel geveegd. Het was meteen een race tegen de klok. Ze begon met een hormoonbehandeling en er werd een kunstmatige inseminatie-traject opgestart. Toen dat na drie pogingen nog geen succes had, gingen we over op een ivf-behandeling. Een procedure die ook niets opleverde. De ene na de andere teleurstelling volgde. Mijn vrouw ging door een hel. De zware hormonen zorgden voor heftige bijwerkingen en de stress was enorm. Na een jaar werd het zo zwaar dat ze ermee wilde stoppen. In het ziekenhuis kregen we te horen dat we de wens om een kind van onszelf te krijgen maar beter konden bijstellen. Daar kon ik me moeilijk bij neerleggen. We gingen voor een second opinion naar een ander ziekenhuis en begonnen daar met een nieuw behandelingstraject. De gedachte aan eiceldonatie of andere opties die we moesten overwegen om onze kinderwens in vervulling te laten gaan, was heel confronterend. We hebben zelfs psychologische hulp gezocht, omdat het ons niet meer lukte om objectief naar de situatie te kijken.’

Leven zonder kind

‘In het begin voelden we ons totaal alleen met onze problemen, alsof wij de enigen waren bij wie het maar niet wilde lukken. Een leven zonder kind, dat kon ik me in eerste instantie ook niet voorstellen. Nu weet ik dat ik ook met mijn vrouw alleen gelukkig oud kan worden. Onze relatie is daar sterk genoeg voor. Maar het gemis van een kind zal altijd blijven. We hebben de afgelopen jaren allerlei praatgroepen bezocht; over eiceldonatie, pleegzorg of adoptie. Maar het blijft een moeilijke keuze. Daarom proberen we nu ook heel bewust stil te staan bij het scenario van een kinderloos leven en daar ook de voordelen van in te zien. Maar dat is niet makkelijk, kan ik je vertellen.

Twee keer is mijn vrouw zwanger geraakt, maar het hield steeds maar een paar weken stand. Afgelopen zomer werd het ons allemaal te veel en zijn we vertrokken voor een vakantie. Daar besloten we om voorlopig met de behandelingen te stoppen, voordat we hier volledig aan onderdoor gaan. Het is gewoon te veel geweest. Inmiddels komen we er weer een beetje bovenop en steekt ook de drang om toch een nieuwe poging te doen weer de kop op. Het lijkt ook wel alsof we van alle kanten met baby’s worden geconfronteerd. En nog steeds krijg ik een knoop in mijn maag als ik vaders enthousiast zie spelen met hun kinderen. Toen ik laatst samen met mijn vader bij de barbecue stond, besefte ik dat ik dat geluk, van ouder en kind naast elkaar, misschien nooit zal kennen.Mijn vrouw en ik hebben nog twee ingevroren embryo’s tot onze beschikking. Waarschijnlijk gaan we die wel gebruiken. En we sluiten ook andere opties, zoals adoptie, nog niet uit. We proberen de toekomst gewoon op ons af te laten komen. Want we weten inmiddels dat we die aankunnen, wat er ook gebeurt.’

Beeld: GettyImages