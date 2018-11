Je leest de bekentenissen soms in buitenlandse kranten of tijdschriften: groupies die seks hadden met een bekende ster. Annelies had een onenightstand met de zanger van een wereldberoemde rockband.

Annelies (29): ‘Een sms’je met het nummer van zijn hotelkamer. Zo simpel was het. Ik denk niet dat ik ooit zo snel in een taxi ben gesprongen als die avond een paar jaar geleden. Een nacht met een van de grootste rocksterren? Daar zeg ik geen nee tegen! Zeker niet als het ook nog eens een knappe man met veel uitstraling is. We waren na een optreden samen in een café beland. Hij had met zijn band een benefietconcert gespeeld waarbij ik backstage kon, en ik liep hem tegen het lijf. Het concert was goed, de afterparty nog beter. Toen de flessen champagne op waren, wilden ze met z’n allen nog niet naar bed. Ik stelde een café in de buurt voor, en blijkbaar vonden hij en de andere bandleden dat een goed idee. De rest van de avond waren we niet van elkaar weg te slaan. Of ik geïntimideerd was door zijn beroemdheid? Totaal niet. Ik ben niet zo snel starstruck. Die grote rocksterren gaan ook gewoon naar het toilet, hè. Het ging zelfs zo ver dat ik hem plagerig zakelijk advies begon te geven. Lichtjes flirterig misschien, maar het is niet zo dat ik mezelf op een presenteerblaadje heb aangeboden. Als ik het had gepland, had ik wel matching ondergoed aangetrokken. Ik gedroeg me niet als een typische groupie. Misschien was het net dat wat hem aantrok?’

Sterk verhaal

‘Toen ik z’n sms’je kreeg, heb ik nog geen halve seconde getwijfeld. Mijn vriendinnen steunden me: ‘Dit is je kans. You go girl!’ Ik dacht meteen: dit wordt weer een van mijn sterke verhalen. Ideaal om later aan mijn kinderen te vertellen. Ik kan nogal impulsief zijn, ja. Achteraf dacht ik: je kent die man alleen vanuit de media, voor hetzelfde geld heeft hij heel vreemde wensen in bed. Maar op dat moment stond ik daar niet bij stil. Zelf leek hij ook wat verwonderd toen ik plots voor zijn deur stond, maar hij liet me wel meteen binnen. Ergens had ik misschien verwacht dat hij arrogant zou zijn, maar het was heel gezellig. We praatten over van alles. Muziek, films, het leven… Het leek bijna een normale date, maar dan eentje waarbij je de hele minibar leegdrinkt. Ik vond hem ook opvallend attent, hij dacht zeker niet alleen aan zijn eigen plezier. Ja, ik heb er best van genoten. Blijven slapen heb ik niet gedaan, al heeft hij het me wel gevraagd. Ach, het coolste gedeelte van de avond was toch al voorbij.’

Ken je me nog?

‘Toen ik rond een uur of vier ’s nachts naar huis ging, kon ik nauwelijks geloven wat er net was gebeurd. Had ik nu echt seks gehad met een rockster? Het is bij die ene keer gebleven. We hadden elkaars nummer, maar hij heeft nooit meer iets van zich laten horen. Of ik het nog een keer zou doen? Dat denk ik niet, ik ben zo iemand die ook maar één keer in hetzelfde restaurant gaat eten. Volgens mij zou het alleen maar kunnen tegenvallen. Uiteraard heb ik het de dag erna uitgebreid met mijn vriendinnen besproken, die waren heel benieuwd of het me gelukt was. Ja dus! Vooral mijn zus werd licht hysterisch. Die is een nog veel grotere fan dan ik, en was stiekem toch een beetje jaloers dat ik het bed had gedeeld met haar jeugdidool. Ik heb wel gemerkt dat mannen het minder amusant vinden. Als ik het aan een nieuw vriendje vertelde, leek die daar niet zo goed mee om te kunnen gaan. Misschien dat het te maken heeft met ego’s? De uitnodiging voor het concert – gesigneerd door de hele band – heeft nog lang boven mijn bureau gehangen. Een ander aandenken heb ik niet aan die wilde nacht, behalve dan de herinnering. Of ik nu anders naar zijn muziek luister? Dat niet, al moet ik toegeven dat ik wel binnenpretjes had toen ik hem nadien zag optreden. Binnenkort ga ik trouwens weer naar een concert van zijn band. Misschien moet ik vanuit het publiek een bordje omhoog steken met ‘Hey, ken je mij nog?’’

