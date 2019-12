Anke verloor haar man toen ze 35 weken zwanger was: ‘Hij wilde maar 1 ding: samen een kind’

Anke Verweijen (37, verpleegkundige) verloor in 2017 haar man Dennis op 37-jarige leeftijd aan acute leukemie. Vanaf het moment van de diagnose wilden ze nog maar één ding samen; een kind krijgen. Dat werden er uiteindelijk twee: Robin (3) en Timo (1). Vier weken voor Timo’s geboorte overleed Dennis.

“Dennis was mijn eerste blind date ooit. Mijn collega, Dennis’ nicht, koppelde ons toen ik net bij mijn ex weg was. We hadden meteen al een heel fijne avond, de tijd vloog om. Ik vond hem wat druk, dat wel. Toen we een tweede keer afspraken, zei ik dat ik ook graag zijn rustige kant wilde leren kennen. Dennis had áltijd iets te vertellen, ook inhoudelijk. Derde kerstdag 2014 hebben we een boswandeling gemaakt en ging het ‘aan’. We hebben drie onbezorgde, verliefde maanden gehad.

Virus

In april voelde Dennis zich niet lekker. Ik dacht aan een lichte burn-out; hij was druk op zijn werk. Dat leek Dennis ook logisch, maar hij wilde een lichamelijke oorzaak uitsluiten. Uit bloedonderzoek bleek dat er iets niet goed was, maar er werd niet direct alarm geslagen. Een week later, toen Dennis koorts kreeg en afviel, wel. Zijn bloedwaarden waren nog slechter geworden. Hij belde mijn broer die in Zweden woont en internist is. Die zei zat het een virus kon zijn, vitamine B12-tekort óf acute leukemie. Ik had er een heel slecht gevoel over. Ik werk dan wel niet op de afdeling oncologie, maar ik weet wel dat zomaar afvallen een slecht teken is. In het ziekenhuis dachten ze aanvankelijk aan een virus, dus mocht Dennis weer naar huis. Twee dagen later werden we gebeld of we terug wilden komen. Dan weet je dat het mis is. We hadden een afspraak op de poli hematologie, daar hoef je niet heen met een virus. De diagnose acute leukemie sloeg ons gek genoeg niet uit het veld. We leefden in het begin van dag tot dag. Natuurlijk hebben we veel gehuild en elkaar geknuffeld. Maar we moesten vooruitkijken. En daarbij, we hadden nog een wens. We wilden kinderen!

Ziekte en liefde

De chemokuren zouden Dennis’ zaad geen goed doen. Onze missie was dan ook dit zo snel mogelijk veilig te stellen. De artsen en verpleegkundigen voelden dat haarfijn aan. Nog voordat wij het op tafel konden gooien, begonnen zij er al over. Kinderen krijgen zou voor ons geen romantisch traject worden. Maar we hadden er alles voor over. Dennis was heel ziek, want naast leukemie had hij ook nog een heftig virus. Achteraf realiseerden we ons dat hij in die eerste fase al had kunnen overlijden. Na de chemo lag hij vier weken in quarantaine. Zijn lichaam had een enorme optater gehad en van de sterke sportieve man die hij was, was nog weinig over. Uit de beenmergpunctie die volgde, bleek dat de kankercellen niet voldoende waren afgenomen. Hij moest meteen aan zijn tweede chemokuur beginnen.

Trouwen

We besloten snel te trouwen, daarmee zou alles, ook voor eventuele kinderen, geregeld zijn. Iedereen zette alles op alles om het zo snel mogelijk in orde te maken: de winkel waar ik mijn trouwjurk kocht, de gemeente, de juwelier. In twee weken was alles rond. 20 juli 2015 trouwden we en het was geweldig. Er zijn die dag zeker tranen gevloeid, maar het was vooral heel fijn.

Geen match

Een dag later hadden we een afspraak in het ziekenhuis. We werden bruut van onze roze wolk getrokken. Er was in de wereldwijde databank van stamceldonoren geen match gevonden voor Dennis. Het was over en uit. Dennis ging een palliatief traject in, artsen dachten dat het misschien nog zo’n vier, vijf maanden zou duren.

‘Ik was in mei uitgerekend, dat leek hij niet te gaan redden’

‘Ik ga dood, ik ga dood’, huilde hij. Ik hield me sterk, ik moest wel. Later werd Dennis ook weer rustig. We keken weer vooruit. Wat wilden we nog? Hij had geen bucketlist met zaken als ‘bungeejumpen’ of ‘naar Nieuw-Zeeland reizen’. Wij wilden maar één ding: samen een kind. Dus gingen we het ivf-traject in. Voorafgaand aan alle chemokuren was Dennis’ zaad veiliggesteld. Het was in één keer raak – heel bizar. We waren zó blij. Écht blij, ondanks dat Dennis dit kindje waarschijnlijk nooit zou zien. Mijn zwangerschap verliep heel voorspoedig en we kregen er allebei nieuwe energie en hoop door.

Opnieuw

In Duitsland werd gewerkt met een nieuwe manier van stamceltransplantatie, waarbij iemand met een 50% match (één van je ouders dus) kan worden ingezet. Dennis kwam daarvoor in aanmerking en het sloeg aan! Zijn bloed was nog nooit zo goed geweest, de leukemie was helemaal weg. We hebben een geweldige decembermaand gehad samen. Stiekem dachten we al verder. We kregen weer hoop, we kregen weer een toekomst. Maar in januari zag Dennis ineens geel. De leukemie was terug. Ik was in mei uitgerekend, dat leek hij niet te gaan redden.

Opnieuw werd gestart met de palliatieve chemo die Dennis al eerder had gehad en opnieuw reageerde hij daar heel goed op. Zelfs zo goed dat hij bij de geboorte van onze dochter Robin kon zijn. Ik ben thuis bevallen en heb veel steun aan Dennis gehad. We hadden het al heel snel over een tweede kindje. Toen Robin vijf maanden was, zijn we opnieuw naar onze ivf-arts gestapt. Het was weer in één keer raak. En weer had ik een supermakkelijke zwangerschap.”

Afscheid

“Acht weken voor de uitgerekende datum stopte ik met werken. Dennis, Robin en ik genoten twee weken van elkaar. Maar toen kreeg Dennis pijn. Artsen gaven hem chemopillen en zeiden dat het nu wel écht heel slecht was. ‘Gaat hij de bevalling nog redden?’ vroeg ik. De arts keek bedenkelijk. ‘Ik hoop het,’ zei hij.

‘De naam van onze zoon stond ook op de rouwkaart, ondanks dat hij nog niet geboren was’

We gingen een midweekje naar zee. Toen we terugkwamen, kreeg Dennis een ernstige darminfectie, zijn weerstand was zo slecht. Hij wist dat het nu over was. Met de wensambulance is hij nog thuis en bij zijn ouderlijk huis geweest. Hij heeft iedereen gesproken die hij nog wilde spreken. Afscheid nemen deed hij niet. ‘Ik kom jullie allemaal nog tegen,’ zei hij. Ik kreeg een extra echo, zodat Dennis nog een keer ons kindje kon zien. Hij schreef brieven voor ze. We hebben zelfs in die laatste zes dagen samen nog heel mooie herinneringen gemaakt.

Ik was erbij toen hij overleed. Er overviel me een vreemd soort rust. Hoe verdrietig ook: ik had duidelijkheid nu. Dennis lag thuis opgebaard. Ons kind, een jongetje, zouden we Timo noemen. Zijn naam stond ook op de rouwkaart, ondanks dat hij nog niet geboren was.

Bevalling

Om 17 oktober 2017, om 07.00 uur, werden mijn vliezen gebroken. Om 12.45 uur was Timo er. Al die tijd lag mijn focus echt op het bevallen. Daarna kwamen de tranen. Ik heb genoten van mijn kraamweek: hormonen doen rare dingen met je. Ik had dezelfde kraamhulp als bij Robin. Ik ben fantastisch gesteund door de mensen om mij heen.

De klap, waar je wel over hoort, is niet gekomen. Het gaat goed me, nog steeds. Dat komt, denk ik, doordat Dennis altijd zo positief was. Dat heeft het verschil gemaakt. Fysiek is hij er dan wel niet meer, ik voel hem altijd om mij heen. Ik kan wel gaan zitten treuren, maar ik heb twee kleine kinderen; ik moet, en wil door.”

Beeld: iStock