Ojee: dit zijn de grootste afknappers op het gebied van online daten

Gebruik jij een app als Tinder om het liefdesgeluk te vinden? Dan wil je natuurlijk zo veel mogelijk succes boeken wat betreft online daten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De uitkomsten van een nieuw onderzoek helpen je op weg.

Een aantal Britse knappe koppen hebben de handen ineen geslagen en zijn op zoek gegaan naar de grootste afknappers op het gebied van online daten. Zo’n duizend kandidaten hebben een steentje bijgedragen en aangegeven wat ze zowel wél als niet graag zien op iemands profiel.

No smoking

Uit het onderzoek van Carphone Warehouse blijkt dat roken de grootste afknapper is. Sta je dus met een sigaret op de foto, dan kun je dat plaatje beter verwijderen. Wat ook niet erg gewaardeerd wordt, is een piercing. Op de derde plaats zijn spiegelselfies geëindigd, gevolgd door het niet duidelijk in beeld brengen van het gezicht.

Dit is de volledige top 10:

Roken Piercings Selfies in de spiegel Je gezicht verstoppen Vieze moppen maken Opscheppen over prestaties in bed Duckfaces en foto’s in de sportschool Overduidelijk een filter gebruiken Veel emoji’s gebruiken Foto’s met een aantrekkelijk persoon van het andere geslacht

Wat dan wel?

Het onderzoeksteam heeft niet alleen achterhaald wat de grootste afknappers zijn op het gebied van online daten, maar ontdekte ook wat wél in de smaak valt:

Foto’s met dieren Je tattoos tonen Lachen op foto’s Reisfoto’s Een grapje maken Een link naar je social media Een korte biografie Je lengte verklappen Een foto waarop je van top tot teen te zien bent Een vleugje sarcasme

Wat niet in het laatste rijtje staat, maar er wat ons betreft zéker in thuishoort, is jezelf zijn. Uiteindelijk gaat het immers om jouw persoonlijkheid, en niet de ‘perfecte’ foto’s en tekstjes op jouw profiel. Jezelf anders voordoen heeft geen enkele zin en is bovendien nérgens voor nodig. #jijhebtflair.

Bron: Metro UK | Beeld: iStock