Nu het najaar officieel is aangebroken, kunnen we geen genoeg krijgen van series bingewatchen. Inclusief een warm dekentje en een grote kop thee, natuurlijk. Speciaal daarvoor heeft Netflix het aanbod weer geüpdatet, maar komt het bovendien met nóg een nieuw foefje. En da’s pas echt leuk.

Zit je vaak he-le-maal in een serie, maar word je minstens net zo regelmatig teleurgesteld door het eind? Dan ga jij dit Netflix-nieuws helemaal leuk vinden. De streamingsdienst zou namelijk werken aan series waarbij kijkers zelf kunnen bepalen hoe het afloopt.

Black Mirror

Netflix begint het project bij de populaire serie ‘Black Mirror‘. In het nieuwe seizoen, dat in december verwacht wordt, zal een aflevering zitten die meerdere eindes bevat. Dit betekent dat je op een gegeven moment in de aflevering kunt kiezen welke kant je wil dat het op gaat. Álle mogelijke eindes zien? Ook dat kan natuurlijk.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Netflix met dit idee komt; het is al eens getest bij de kinderserie ‘Puss in Book’. Na een paar minuten kunnen kijkers hierbij kiezen met wie de gelaarsde kat het gevecht aan moet gaan.

Meer, meer, meer!

Als deze vorm van interactieve televisie een succes blijkt te zijn, zal Netflix meerdere series betrekken bij het project. Welke series dat zullen worden en wanneer bepaald wordt wanneer we meer kunnen verwachten, is helaas nog niet bekend.

