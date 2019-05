Yes! Center Parcs opent het grootste waterparcours met 100+ hindernissen

Waterraten en sensatiezoekers spits jullie oren! Buurland België is een waterpark met meer dan 100 (!) hindernissen rijker. Neem je gezin mee. Of juist je meest onhandige vriendinnen (en/of zussen) – om een hele aflevering van Wipe-Out na te bootsen. En haal het kind in jezelf naar boven! #momoffduty

Lachen, gieren, brullen gegarandeerd!

Drijvend speelparadijs

Center Parcs De Vossenmeren heeft de deuren van dit gloednieuwe, te gekke waterpark mét meer dan 100 hindernissen op woensdag en in het weekend geopend. In de zomer, de maanden juli en augustus, kun je elke dag waterglijbanen trotseren. De ideale hotspot voor een gezinsuitje! Smaak te pakken? Opper in de week dat je partner vrij van werk is een ladies only uitstapje. Auto in, hup naar België met je vriendinnen!

Een drijvend speelparadijs, groots waterparcours waar je een urenlang kan springen, rennen, glijden en vooral heel hard lachen. Om jezelf en om anderen, want Wipe-Out is er niets bij!

Een paradijs voor je kinderen (mits ouder dan 8 jaar). En als ze nog te klein zijn, wedden dat je er zelf ook heel wat plezier hebt? See for yourself:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?

Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify.nl | Beeld: Instagram, Center Parcs De Vossenmeren