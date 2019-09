Morgen is het World Vegetarian Day! Dit zijn de leukste vega(n) restaurants van Nederland

Waar er vroeger bij de meeste restaurants slechts één of twee vegetarische – laat staan plantaardige – gerechten op de kaart stonden, schieten de vega(n) restaurants vandaag de dag als paddenstoelen uit de grond. Kun je nog wel wat inspiratie gebruiken? Geloof ons, al deze onderstaande hotspots horen op jouw must visit-lijstje thuis.

Speciaal voor World Vegetarian Day, dat op 1 oktober plaatsvindt, zet restaurantreserveringsplatform TheFork de tien beste vegetarische en vegan restaurants voor je op een rijtje. Bij deze restaurants geen simpele chili sin carne op de menukaart maar met liefde bereide gerechten die je alle kleuren van de regenboog laten eten. Gezond én om je vingers bij af te likken!

1. Meatless District, Amsterdam

We trappen maar meteen af met een bijzondere in het lijstje: Meatless District in Amsterdam. Wat dit restaurant zo speciaal maakt? Je kunt er enkel en alleen plantaardig eten, maar het interieur is geïnspireerd door het Meatpacking District, de oude slachterswijk van New York. Denk aan een industriële look en vleeshaken in het restaurant, maar vegan gerechten op de kaart. Een hapje dat eruit springt, is met stip de tartaar van gerookte nepzalm: gemaakt van tomaat en gemarineerd in zeewier. Bilderdijkstraat 65-67 & van Woustraat 189-191, meatlessdistrict.com.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Meatless District Amsterdam (@meatless_district) op 2 Dec 2018 om 3:09 (PST)

2. Black & White Kafe, Breda

Genieten op sterrenniveau doe je bij Black & White Kafe. Chef Jurgen heeft jarenlang meegespiekt in de groentekeukens van verschillende restaurants en bakken ervaring meegenomen naar dit pareltje in Breda. Denk aan gerechten bestaande uit tofu en tempeh, en toegevoegde onverzadigde goede vetten. Vétgezond, dus. Takkebijsters 72, blackandwhitekafe.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Black & White Kafe (@blackandwhitekafe) op 27 Aug 2019 om 4:57 (PDT)

3. Flowerburger, Rotterdam

Overgevlogen vanuit Milaan: de populaire, veganistische hamburgerketen Flowerburger waar je niet alleen lekker kunt eten maar óók alle gerechten mega-Instagrammable zijn. Roze burger? Check! Een blauw broodje? Check! Hoogstraat 107A, flowerburger.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Flower Burger (@flower_burger) op 14 Sep 2019 om 4:15 (PDT)

4. Hearth, Amsterdam

In de drukke Albert Cuypstraat in Amsterdam zit achter de marktkraampjes de hotspot Hearth verscholen. Hier vind je zowel vegetarische als veganistische gerechten op de kaart, maar kun je ook terecht voor een heleboel andere dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van coole streetwear en artistieke kunst? Klinkt misschien als een rare combinatie, maar wacht maar tot je het ziet. Albert Cuypstraat 208, hearthamsterdam.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door H/eart.h (@hearthamsterdam) op 2 Sep 2019 om 10:59 (PDT)

5. Dumbo, Rotterdam

Vegan genieten in Rotterdam? Dan ben je bij Dumbo aan het juiste adres. Zelf beschrijven ze de hotspot als “rebels, origineel, vrolijk, modern en artistiek”, wat veelbelovend klinkt. Wij zouden zeggen: uitproberen maar! Hoogstraat 44a, dumbo.restaurant.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Dumbo (@dumborestaurant) op 10 Sep 2019 om 8:05 (PDT)

6. Bistro ’t Bloemendaeltje, Amersfoort

Een bordje seizoensgroenten of een groene salade náást je hoofdgerecht: dat is hoe het in een gemiddeld restaurant gaat. Bij Bistro ’t Bloemendaeltje niet, want daar vormen groenten juist de basis van de lekkernijen op de kaart. Bloemendalsestraat 3, bloemendaeltje.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bistro ‘t Bloemendaeltje (@bistro_t_bloemendaeltje) op 8 Sep 2019 om 4:00 (PDT)

7. Groenten van Roos, Sittard

Bij Groenten van Roos smul je de hele dag van biologische, glutenvrije, veganistische en lokale gerechten die vrij van geraffineerde suikers zijn. Kun je geen genoeg krijgen van Roos’ creaties? De restauranteigenaresse heeft ook een kookboek – dat eveneens Groenten van Roos heet – zodat je thuis óók haar lekkernijen op tafel kunt zetten. Paardestraat 22, groentenvanroos.com.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Groenten van Roos (@groentenvanroos) op 4 Aug 2019 om 7:10 (PDT)

Lees ook

Recept: vegetarische falafel bowl



8. Gare du Nord, Rotterdam

Hoé cool is dit? Gare du Nord is een vegan restaurant dat niet gevestigd is in een standaard gebouw, maar in een oude treinwagon uit 1980. Alleen daarom wil je er al naartoe! Maar de kaart belooft ook veel smakelijks. Zo worden alle gerechten bereid met seizoensgebonden en lokale ingrediënten die onder meer uit de moestuin komen die voor de hotspot ligt. Anthoniestraat 2, restaurantgaredunord.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gare du Nord (@restaurant_garedunord) op 3 Sep 2019 om 12:40 (PDT)

9. UIT INDIA, Alkmaar

Waan je in Zuid-Azië en geniet van de lekkerste Indiase curry, tandoori en Pahadi kebab – en dat alles zónder vlees. Tja, need we say more? Houttil 46, uitindia.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door UIT INDIA (@uit.india) op 14 Mei 2019 om 7:44 (PDT)

10. BlaBla, Rotterdam

Geen vlees, geen vis en géén vleesvervangers. Bij BlaBla wordt bewezen dat je met een beetje creativiteit de lekkerste gerechten op tafel kunt zetten, zónder vlees, vis of vervangers. De keuken is geïnspireerd op smaken uit verschillende landen en de kaart verandert regelmatig. Gevalletje blijven terugkomen, dus! Piet Heynsplein 35, bla-bla.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rosalie 🌹 (@cestlavierosie) op 28 Aug 2016 om 8:01 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: TheFork | Beeld: Unsplash, Instagram