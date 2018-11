Met deze heerlijke uitjes kom je op adem voordat de decembergekte losbarst

Toe aan een mini-break voordat straks de decembergekte losbarst? Kom op adem in de natuur, ga op een citytrip, bubbel lekker in de sauna of bezoek toch die kerstmarkt. Welk uitje boek jij?

1. Uitwaaien op de Wadden

Op de Waddeneilanden heb je in de wintermaanden dat heerlijke alleen-op-de-wereld-gevoel. Brede stranden, gezellige dorpjes, het lekker kneuterige juttersmuseum… het is er allemaal. Wil je je echt culinair laten verwennen, ga dan naar Bij Jef op Texel. En hou je van kleinschalig en rustig, dan is Schiermonnikoog jouw place to be.

Slaaptip: Bij B&B Miko op Texel staat ’s morgens een gevulde picknickmand voor je deur die mee het strand op mag, inclusief papiertje met doe-tip van de dag. Liever op Schiermonnikoog slapen? Dan is Hotel Om de Noord een goede optie.

2. Het goede leven in Normandië

De grillige kliffen van Étretat, pittoreske stadjes zoals Honfleur en het indrukwekkende klooster Mont-Saint-Michel: komt dat zien in Normandië.

Slaaptip: Unieke logeeradresjes vind je op Cabanes-de-france.com. Slapen in een boomhut, een transparante luchtbel of een stacaravannetje? You name it, they have it.

3. Ons eigen Grand Canyon op de Hoge Veluwe

Indrukwekkende natuurparken hebben we ook gewoon in eigen land. In het Nationale Park De Hoge Veluwe kun je uren rondstruinen of een gratis witte fiets pakken. Buig daarna af naar het Kröller-Müller Museum, met de grootste beeldentuin van Europa en schilderijen van grootmeesters als Van Gogh, Monet en Mondriaan. Kerstbonus: op 8, 9, 15 en 16 december kun je er gratis je eigen kerstboom afzagen en mee naar huis nemen.

Slaaptip: Om de hoek van het park ligt het stylish ingerichte De Sterrenberg. Met grote open haard, spa en het heerlijke restaurant Cèpes.

4. Kerstshoppen in Düsseldorf

Düsseldorf klinkt misschien niet zo sexy, maar leuk is het zeker. Je rijdt er in nog geen twee uur naartoe en kunt er behalve kerstshoppen ook erg goed eten. Onze favoriete culi-adresjes:

* Ontbijten met fruitbowls en matchathee bij Greentrees.

* Lunchen bij Wilma, vlak bij winkelstraat Lorettostrasse.

* Lekkere koffietjes drinken bij Lina’s.

* Genieten van een uitgebreid diner bij het hippe Spoerl Fabrik.

Slaaptip: Het Max Brown Hotel is zonder twijfel het leukste hotel van de stad. Inrichting is spot on!

