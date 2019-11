Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week een greep uit de nieuwste hotspots die Amsterdam rijk is en waar je zéker een bezoekje aan wil brengen.

1. TOZI

Ben je een weekendje in Amsterdam maar had je liever in Venetië gezeten? Bij TOZI, een van de nieuwste aanwinsten van onze hoofdstad, waan je je echt even in Italië. En dat begint al bij de entree, waar je langs een iconische Fiat500 loopt én onderweg een ouderwetse Vespa tegenkomt. Eenmaal binnen word je verrast door een warm en knus interieur, wat zorgt voor heerlijk huiselijke en vooral ongedwongen sfeer. En man, dan hebben we het nog niet eens over het eten gehad. Bij TOZI proef je het beste van Italië en lik je gegarandeerd bij ieder gerecht je vingers af. Onze favorieten? Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen, maar de Crab Ravioli en Mazara Prawns Carpaccio zijn toch wel echt waanzinnig. Het leuke is dat er een open keuken is en je de Italiaanse chefs live aan het werk ziet, en het bedienende personeel – dat overigens ook Italiaans is – maakt de hele beleving compleet. Kortom: op je lijstje ermee! Koninginneweg 34, toziamsterdam.nl.

2. Youseum

Als je denkt aan een museum, denk je waarschijnlijk al gauw aan muren vol schilderijen, maar Youseum is anders. Het is een heus Instagram-museum, waar er overigens nóg één van is in Amsterdam, met een belangrijke boodschap: zoals de naam eigenlijk al verklapt, draait dit museum helemaal om jou. Je wordt er namelijk uitgedaagd om kritisch na te denken over het belang van jezelf als middelpunt van je eigen socialmediakanaal. Door het uploaden van een foto van jezelf op de website van Youseum, speel je eenmaal in het museum zelf de hoofdrol. Zo ervaar je hoe het is om te verdrinken in je eigen populariteit, loop je door een heuse ‘likes factory’ en krijg je een oneindige dosis van jezelf in de grootste infinity room die je ooit gezien hebt. Aan het einde van jouw toer door het museum beland je in een winkel vol producten waar jouw foto op staat. Wat is de impact van zoveel zelfliefde? Weesperzijde 150, youseum.nl.

3. Persijn

De Nederlandse keuken saai? Welnee! Bij Persijn, in de buurt van het Amstelstation, wordt met ieder gerecht bewezen dat het helemaal niet zo is. Hier word gekookt met eerlijke ingrediënten en sommige kweken ze zelfs zelf in de kas die op de 21ste verdieping van het QO Hotel te vinden is. Zo bestaat bijvoorbeeld de Salade Persijn uitsluitend uit eetbare bloemen en groen dat uit hun eigen zogeheten Greenhouse komt. En dat proef je, want verser kan haast niet. Ook eet je bij het Amsterdamse restaurant een andijviestamppot als nooit tevoren. Je denkt misschien: dat kan ik thuis ook wel maken, maar geloof ons, zo lekker heb je ‘m nog niet geproefd. Uitgegeten en nog een borrel doen? Dat kan natuurlijk bij Persijn zelf, maar je kunt ook de lift pakken naar Juniper & Kin. Verwacht heerlijke cocktails en een fantastisch uitzicht over de stad. Amstelvlietstraat 4a, persijn.nl.

4. Ribera del Duero

Als je dit weekend of het weekend erop in Amsterdam bent, mag een bezoekje aan deze pop-up wijnbar niet ontbreken. In Akhnaton, op loopafstand van het Centraal Station, staan de sommeliers van Ribera del Duero twee weekenden op rij klaar om de lekkerste wijnen voor je in te schenken. En met meer dan veertig wijnen per glas zit er hoe dan ook eentje tussen die je lekker vindt. Je kunt er natuurlijk genieten van een lekker drankje (natuurlijk onder het genot van de lekkerste hapjes), maar kunt er dankzij de kenners ook alles te weten komen over het bijzondere Spaanse gebied waar de wijnen vandaan komen. Wil je alles uit je bezoek halen? Ga dan voor een wineflight bestaande uit drie wijnen. Zo proef je goed het verschil tussen de jonge en fruitige joven wijnen en de wat meer (hout)gerijpte crianza’s en reserva’s. Voor de échte liefhebbers is op de goed gevulde wijnkaart ook nog een speciale Coravin-sectie te vinden met een aantal absolute toppers uit het gebied. Het Coravin systeem stelt de sommeliers in staat om een glas in te schenken zonder de kurk te verwijderen. Let op: de pop-up wijnbar is alleen open van vrijdag 8 t/m 10 zondag november (van 16.30 tot 22.00 uur) en van donderdag 14 t/m zondag 17 november (van 16.30 tot 22.00 uur). Nieuwezijds Kolk 25.

5. Game State

Als je nou met het hele gezin naar Amsterdam gaat of met een stel fanatieke vriendinnen die wel van een spelletje houdt: bij Game State ben je vanaf 14 november aan het juiste adres. In Zuidoost opent vanaf volgende week de grootste arcadehal van de Benelux en kun je je vermaken met de uiteenlopende games in een ruimte van maar liefst 1250 (!) vierkante meter. Deze zal vol komen te staan met de tofste spellen, van Mario Kart tot airhockeytafels en het oude vertrouwde Pac-man. Veel spellen kun je met z’n tweeën tot vieren spelen, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Met een handig pasje kun je betalen bij de verschillende games én spaar je tegelijkertijd punten. Deze kun je uiteindelijk inwisselen voor leuke prijzen. Komt dit concept je bekend voor? Dat kan kloppen, want Game State is ook al te vinden in Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Kerkrade. Arena Boulevard 183-187, gamestate.com.

