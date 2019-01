Nog geen plannen voor dit weekend? Dit kun je doen!

Nog helemaal geen plannen dit weekend? Flair heeft speciaal voor jou een lijstje samengesteld met evenementen door het hele land. Met deze weekendtips ga je je echt niet vervelen.

Nationale Tulpendag

Op Nationale Tulpendag, zaterdag 19 januari 2019, vindt in Amsterdam de officiële aftrap van het tulpenseizoen plaats. Nederlandse tulpenkwekers nodigen iedereen uit om in een speciaal aangelegde pluktuin, pal voor het paleis op de Dam, gratis een bosje tulpen te plukken. Dit jaar is het thema ‘Flowerpower’ en dat komt onder meer tot uiting in het kleurrijke tuinontwerp. Kijk voor meer informatie op Tulpentijd.nl

Party People

Ben jij geïnteresseerd in het Rotterdamse uitgaansleven? Breng dan eens een bezoekje aan Party People. In deze nieuwe tentoonstelling worden twee verschillende generaties uitgaanscultuur – die van nu én die van de jaren ’90 – samengebracht. De tentoonstelling, een underground feest der herkenning, is te bezoeken in Museum Rotterdam. Klik hier voor meer informatie.

Winter Efteling

De jubileumeditie van de Winter Efteling is weer van start. Met nog meer decoraties, extra sfeerverlichting, kampvuren, muzikale acts, een hele grote schaatsbaan en nieuw dit jaar: een reuzenrad. Geniet van speciale lekkernijen, zoals stroopwafels met chocolade en andere toppings en heerlijke oliebollen. Tickets kosten € 36 en kan je hier bestellen.

Light the Night

Heb jij je voorgenomen om dit jaar een stuk gezonder te beginnen, maar ben je eigenlijk niet zo van het sporten? Misschien vind je dit dan wel leuk: morgenavond om 19.00 uur begint de Light the Night-run in het Vondelpark. 10 kilometer door een prachtig verlicht park rennen mét motiverende beats als begeleiding. Als je meedoet word je ook gevraagd om zelf lampjes en led-slingers mee te nemen. De voorinschrijving is al gesloten, maar op de dag zelf kun je je ter plekke (zolang de voorraad strekt) inschrijven.

IJsbeelden Festival

Het IJsbeelden Festival is met meer dan 1.200 m² kunstwerken van internationale ijskunstenaars het grootste winterevenement van Nederland. Beleef de betoverende wereld van ijs en glinsterende sneeuw met dit jaar het thema: ‘Wereldberoemde verhalen’. Lichteffecten, geluid en projectie maken het nog magischer. Klik hier voor meer informatie.

Amsterdam Light Festival

Ben je er nog niet aan toe gekomen om naar het Amsterdam Light Festival te gaan? Dan is dit weekend je laatste kans! Bekijk de mooiste kunstwerken vanaf het water, op de fiets of lopend.Dit jaar zijn er 29 kunstwerken en installaties van nationale en internationale kunstenaars, designers en architecten die de binnenstad van Amsterdam verlichten. Tickets kun je hier kopen.

Weddingfair

Na al die jaren is het zover, je geliefde gaat op zijn knieën en vraagt je ten huwelijk. Na het aanzoek volgt een drukke en stressvolle periode van voorbereidingen en het maken van belangrijke keuzes. Heb je geen idee waar je moet beginnen met alles regelen? Geen zorgen. Aanstaande zondag vindt de Weddingfair plaats in Lisse. Door deze beurs kom je alles te weten over je bruiloft. Professionals staan speciaal voor je klaar om je van alles te vertellen. En je ontvangt een leuke Weddingshopper! Kijk voor meer informatie op de site.

Mama Makan

Bij Mama Makan kun je heerlijk genieten van gerechten met een Indonesisch tintje. Een walhalla voor iedereen die houdt van saté, rijsttafels en andere Indonesische snacks. Geniet bijvoorbeeld van de Indolicious Platter, die binnen 15 minuten op tafel staat. Mama Makan bevindt zich op Spinozastraat 62 in Amsterdam-Oost en is onderdeel van het Hyatt Regency Hotel. Meer info vind je op mamamakan.com.

Eurosonic Noorderslag

De 33e editie van muziekfestival Eurosonic Noordverslag vindt op dit moment plaats in Groningen. Eurosonic Noorderslag is Europa’s belangrijkste conferentie en showcase festival voor en over Europese muziek. Tijdens het festival vinden ongeveer 300 optredens plaats van onder andere Nielson, Kenny B, Jack $hirak en Jett Rebel. Het festival speelt zich af in verschillende zalen in het centrum van Groningen. Klik hier voor meer informatie.

