Hoe een auto-ongeluk afloopt, heeft natuurlijk te maken met verschillende factoren. Worden de gordels wel gedragen, hoe hard rijdt het voertuig, en ga zo maar door. Daar komt nog een schokkend feitje bij: het geslacht van de bestuurder of bijrijder zou namelijk ook een rol spelen, zo blijkt uit recente cijfers.

Een stuk uit het voel Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men brengt schokkende cijfers in kaart wat betreft auto-ongelukken. Zo zouden vrouwen 17 procent meer kans hebben om te overlijden bij een crash. Ook blijkt dat vrouwen 47 procent meer kans hebben op serieuze verwondingen en 71 procent extra op lichte.

Geen vrouwelijke dummies

Het verhoogde risico voor vrouwen zou te maken hebben met het feit dat autoveiligheid is ontworpen op basis van de lengte en het gewicht van mannen. Dit komt doordat er tot een paar jaar geleden geen (!) vrouwelijke testpoppen werden gebruikt bij testen met het voertuig. De dummies die wél gebruikt werden, hadden een gemiddeld gewicht van 76 kilo en waren zo’n 1,77 meter lang; deze waren dus gebaseerd op een doorsnee mannenlijf.

Dit probleem werd in de jaren 80 al aangekaart door de Universiteit van Michigan, maar daar werd destijds niets mee gedaan; in plaats daarvan werden de testen voortgezet met mannelijke poppen. Jaren later, in 2011, begonnen fabrikanten toch met het inzetten van lichtere, kleinere dummies. Maar helaas: dat heeft nog geen effect gehad op de gevolgen van een auto-ongeluk vandaag de dag.

Positie achter het stuur

Niet alleen de inzet van voornamelijk mannelijke dummies zorgen ervoor dat de gevolgen van een auto-ongeluk heftiger zijn voor vrouwen. Ook speelt het mee dat veel vrouwen niet in de standaardpositie achter het stuur zitten. Dat heeft weer te maken met de lengte van de meeste vrouwen. Ben je namelijk wat kleiner, dan zit je al gauw dicht op het stuur, wat het risico op interne verwondingen vergroot wanneer je betrokken raakt bij een frontale crash. Bij een botsing vanaf de achterkant is de kans op een whiplash dan weer groter in deze positie. Bovendien zouden autostoelen volgens Zweeds onderzoek te stevig zijn, waardoor vrouwen ten tijde van een auto-ongeluk sneller worden gelanceerd. Oók dit vergroot de kans op een whiplash…

