Flairs VriendinnenVrijdagTip: vrijetijdsbeurs KreaDoe

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Op vrijetijdsbeurs KreaDoe is de plek voor de creatievelingen onder ons. Je kunt er shoppen voor diy-benodigdheden, inspiratie en ideeën opdoen of zelf aan de slag tijdens een van de vele workshops. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt aan bod: van taarten en cupcakes bakken tot bloemschikken, breien, borduren en haken en van sieraden maken tot scrapbooking, tekenen, schilderen en quilten. En dit is pas een kleine greep uit het programma.

T/m 3 november, Jaarbeurs Utrecht, kreadoe.nl.

Tekst: Hulya Kilicaslan