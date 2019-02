Terrasjes, here we come! Oók voor komend weekend prachtig lenteweer voorspeld

Afgelopen weekend ook zo genoten van het zonnetje en de zachte temperaturen? Misschien zelfs al het eerste terrasje van het jaar afgevinkt? We hebben goed nieuws. Het lijkt er namelijk sterk op dat volgend weekend minstens net zo mooi wordt.

#Lalalalente

Aanstaande vrijdag strijkt wederom een hogedrukgebied neer boven Nederland en dat betekent: zon! Hoe warm het precies wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Koud wordt het met temperaturen tussen de 7 tot 11 graden in ieder geval niet. Maar het kan ook gerust nog een stuk warmer worden met temperaturen tussen de 12 tot 18 graden, net als afgelopen weekend.

Spat regen

Tot die tijd is het even ietsje minder. In de nacht maandag op dinsdag kan hier en daar een spat regen vallen. Dinsdag, woensdag en donderdag is er veel bewolking met af en toe wat motregen. Op de Wadden is het 9 graden, in Limburg kan de temperatuur oplopen tot 12 graden. Donderdag wordt het weer een tikkie warmer.

Droge lucht

Vrijdag draait de wind naar het zuidoosten. Dat betekent dat er droge lucht wordt aangevoerd en de zon weer om de hoek komt kijken. Kortom: heerlijk weer! Verzin nu maar alvast met wie je komend weekend een plek verovert op het terras of een lange boswandeling wil maken. Opschieten, lente. En snel een beetje!

Hooi, koorts!

Kleine kanttekening: het vroege mooie lenteweer is voor mensen met hooikoorts – één op de vijf Nederlanders – niet alleen maar fijn. Er hangen namelijk veel pollen in de lucht. Lees hier wat je kunt doen om de hooikoorts te lijf te gaan.

Bron: Libelle | Beeld: iStock