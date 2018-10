Hoera, de musical ‘Was Getekend, Annie M.G. Schmidt’ staat alweer een jaar op de planken. Om dat te vieren biedt Leanne Lena, die deel uitmaakt van het ensemble, een exclusief kijkje in haar leven én achter de schermen van de met vier (!) bekroonde Musical Awards voorstelling.

Annie M.G. Schmidt: wie kent haar nu niet? En wie is er niet groot geworden met haar boeken en liedjes? In de musical kruipt Simone Kleinsma in de huid van de schrijfster en blikt ze samen met haar zoon Flip (gespeeld door William Spaaij) terug op haar leven. Verwacht een hoop grappige maar ook ontroerende momenten in een musical die je geen seconde loslaat.

Bekijk onderstaande vlog van Leanne Lena om alvast een kleine impressie te krijgen van ‘Was Getekend, Annie M.G. Schmidt’. Benieuwd naar de musical? Bestel je kaarten via deze link en ontvang maar liefst tot 15 euro korting per kaart (geldig voor voorstellingen t/m december). Zo boek je al een eersterangs ticket in het Amsterdamse DeLaMar Theater vanaf 39 euro.

Beeld: ANP