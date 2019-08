Dit is volgens onderzoekers de veiligste zitplek in het vliegtuig

Zon, zee, strand in Europa, een stad/strandvakantie net erbuiten of een avontuurlijke (backpack) roadtrip door Amerika. Je pakt er vaak het vliegtuig voor, om op de plaats van vakantiebestemming te komen. Maar wat is eigenlijke de veiligste plek in het vliegtuig?

Feiten en cijfers

First things first: hoe veilig is vliegen eigenlijk? Heel veilig, blijkt onherroepelijk uit de cijfers. Het Aviation Safety Network publiceerde cijfers over het vliegjaar 2017; in dat jaar zijn er tien commerciële vluchten gecrasht. Dat klinkt veel en bovenal verschrikkelijk, maar het is belangrijk te weten dat er in 2017 in totaal 36,8 miljoen commerciële vluchten zijn uitgevoerd. 1 op de 7.360.000 vluchten verongelukt dus. Deze cijfers maken vliegen de veiligste manier van transport. Ter vergelijking: de kans op een fataal auto-ongeluk is 112 keer groter.

De veiligste plek in het vliegtuig

Klamme handjes, zweetdruppels op je voorhoofd – of nog erger – een paniekaanval. Waarom zijn we soms zo angstig in het vliegtuig? Dat komt waarschijnlijk door hoogte, de onnatuurlijkheid van vliegen en vanwege de vaak dodelijke gevolgen van een crash. Een auto-ongeluk kan je regelmatig nog navertellen (denk aan een lichte kettingbotsing onderweg naar Schiphol), terwijl een vliegtuig dat neerstort veel vaker dodelijk is. Toch is dit niet altijd zo… er zijn overlevenden van vliegtuig-crashes, en statistieken laten zien dat de plek in het vliegtuig hier een rol in kan spelen.

Achterin

Zo blijkt uit onderzoek dat de veiligste plek in het vliegtuig voor passagiers achterin in het vliegtuig is. Wat ook belangrijk is: de positie op een rij. Hoewel het vaak veel comfortabeler reist, zijn de plekken aan het raam en het gangpad juist niet de plekken waar je voor moet gaan. Kies voor de middenstoel! De kans om te overlijden tijdens een crash is op deze stoel ongeveer 16 procent lager. Langer dan 1m90, kies dan voor een stoel bij de nooduitgang. Dit zit niet alleen comfortabeler, maar uit statistieken blijkt dat dit ook een veiligste plek in het vliegtuig is.

