Smullen! McDonald’s breidt het vegetarische menu nóg verder uit

Plan vandaag maar even tijd in om naar de McDonald’s te gaan, want ter ere van World Vegetarian Day lanceert de fastfoodketen een vegetarische variant van de iconische Chicken McNuggets. Dit is toch alles wat je wilt?

Helaas pindakaas moet je wel snel zijn, want deze Veggie Nuggets zijn slechts tijdelijk verkrijgbaar. Nog tot 4 november scoor je de lekkernij, dus een goed excuus om een uitje naar de Mac in je agenda te zetten toch?

Zeewier

De Veggie Nuggets zijn gemaakt van zuivel, zeewier en plantaardige vezels. Eerder kwam McDonald’s ook al met succesvolle Veggie-introducties: de Veggie Homestyle Crispy Chicken en de Veggie McChicken. De Veggie Nuggets zijn tot 4 november verkrijgbaar in het Happy Meal en als portie van 6, 9 en 20 Nuggets. Daarnaast zijn er ook nog de Veggie Homestyle Mexican Salsa en de Veggie Falafel Salad. Smullen, maar!

