Al was het nóg zo magisch: waarom vakantieliefde vaak niet lang stand houdt

Kwam tijdens je afgelopen tripje jouw prins(es) op het witte paard voorbij en hebben jullie vervolgens een geweldige tijd gehad samen? Heerlijk, zo’n vakantieliefde. Maar het wordt niet zomaar een vakantieliefde genoemd, want vaak strandt het al gauw na thuiskomst. Hoe kan dat toch, als de klik in eerste instantie bijna magisch leek?

Een strandwandeling bij zonsondergang, iedere avond uiteten en eindeloos kletsen onder het genot van een mierzoete cocktail: een vakantieliefde is perfect. Tot het moment dat er afscheid genomen moet worden. Heb jij dit weleens meegemaakt en na die trip voorgenomen om écht contact te houden met je vakantieliefde? Dan is de kans groot dat je ook ervaren hebt dat de relatie na een aantal weken tóch strandde.

Álles leuker

Volgens Chloé De Bie, klinisch seksuoloog en relatietherapeut, is het niet gek dat je op vakantie sneller verliefd wordt. “Je bent ontspannen en hebt weinig tot geen verantwoordelijkheden”, legt ze uit aan HLN. “Die periode zonder verantwoordelijkheden zorgt er gewoon voor dat je veel positiever in het leven staat en op een andere manier naar je omgeving kijkt, je vindt alles mooi en alles leuk. Het is gemakkelijker om dan met iemand een leuke tijd te beleven.”

Moeten, moeten, moeten

Eenmaal thuis kom je weer in de verantwoordelijke sfeer terecht waarin je van alles ‘moet’, wat een negatief effect heeft op je vakantieliefde. “Het woordje ‘moeten’ wordt dan opnieuw een vaste waarde in ons dagelijks leven. Je moet de kinderen naar de crèche brengen, je moet naar het werk vertrekken, je moet rekeningen betalen, je moet naar de familie. Dat zorgt ervoor dat een deel van onze aandacht daarnaartoe gaat, de dingen die we moeten doen. Daardoor hebben we automatisch ook minder tijd voor onze partner.”

Lees ook

Op je travel bucketlist: dit eiland is uitgeroepen tot mooiste vakantiestemming van Europa



Sleur

Ook speelt het mee dat je in plaats van de onbezorgde, ontspannen sfeer op vakantie weer terug gezogen wordt in je dagelijkse leven waarbij stress komt kijken. “Dat is niet voor iedereen hetzelfde”, aldus Chloé. “De één kan meer stress ervaren dan de ander, wat voor minder connectie zorgt. En dan bekoelt de vakantieliefde al snel. Verliefdheid neemt sowieso af, maar liefde hou je alleen vast door ermee bezig te zijn en positieve aandacht te geven aan je partner. Die afname gaat veel sneller in het alledaagse sleurleven.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash