Op vakantie tijdens Pasen? Dit zijn de leukste stedentrips

Ben jij wel toe aan een paar dagen ertussenuit en ben je van plan met Pasen te gaan? Uber deelt een lijst van de vijf meest opkomende steden en geloof ons, deze hebben van alles te bieden.

Ga jij voor zon, winkelen of heerlijk eten? Of ben je juist van cultuur, musea en muziek? In het lijstje van het taxibedrijf vind je voor ieder wat wils. En het goede nieuws is dat deze steden niet eens zo ver weg zijn.

1. Berlijn

De Duitse hoofdstad heeft zoveel te bieden dat een stedentrip eigenlijk te kort is. Het uitgaansleven in Berlijn staat bekend als trendy en bruisend, maar ook op culinair gebied hebben ze veel te bieden. Shoppen kun je hier ook genoeg. Het aanbod varieert van exclusieve modewinkels met de bekende merken tot de kleine straatjes met boetiekjes.

2. Madrid

Geen Barcelona of Valencia, maar Madrid dit keer. Het centrum is een stuk intiemer dan gemiddelde grote steden. Barretjes, discotheken en leuke pleintjes: hier kun je de hele nacht plezier beleven. Madrid is ook een groene stad met meerdere stijlvolle stadsparken. De perfecte combinatie!

3. Kiev

Een stedentrip naar Kiev ligt misschien niet heel erg voor de hand, maar de hoofdstad van Oekraïne zal je op vele vlakken verbazen. In Kiev kun je terecht voor heerlijk eten en drinken. En daarnaast kun je het nachtleven doorbrengen met talloze dj’s, overal live muziek en hippe bars.

4. Wenen

De Oostenrijkse hoofdstad is een upcoming stad met veel verrassende plekken. Een stad perfect voor liefhebbers van klassieke muziek en opera. Ook door de architectuur is de stad een belangrijke hotspot. Voor uitzicht over de stad stad ga je naar de Stephansdom.

5. München

Ben je een echte bierliefhebber en anders jouw geliefde? Dan moet je zeker eens naar München. Het Hofbräuhaus en de Augustiner in de Neuhauserstrasse zijn de plekken waar je naartoe moet voor bier. Tussen al het drinken door moet je zeker ook de moeite nemen voor het maken van een wandeling. En vergeet dan vooral niet om langs de Frauenkirche te gaan.