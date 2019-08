Onderschat het niet: waarom je je vakantie zo goed mogelijk moet afsluiten

Je hebt intens genoten van die paar dagen vrij, maar de laatste dag schiet je toch ineens in de stress. Want heb je alles wel goed geregeld voordat je weer begint met werken? En heb je wel alles uit je vakantie gehaald? Waak voor dit onrustige gevoel, want juist die laatste dag van je reis is ontzettend bepalend voor de rest van de trip.

Die vlucht die je hebt gemist, de koffers die niet aankomen, noem het maar op: deze tegenslagen blijven in je gedachten. Dus ja, als je laatste dag in het water valt, is de kans groot dat je dit tripje niet positief herinnert.

Kort of lang

Het maakt volgens neuropsycholoog Chantal van der Leest dan ook niet zoveel uit hoelang je op vakantie gaat, maar welke pieken je hersenen onthouden. Denk aan dat indrukwekkende bezoekje aan een waterval of die prachtige wandeling die je hebt gemaakt. Maar ook gewoon misschien een heerlijk diner bij zonsondergang. Dit zijn allemaal hoogtepunten van je trip en zal je dus later goed herinneren.

Save the best for last

Al die geweldige ervaringen zijn allemaal leuk en aardig, maar als de laatste dag volledig in de soep loopt, kan dat ook de manier waarop je terugblikt op deze reis bepalen. “Je herinnering aan een heerlijke vakantie kan echt compleet vergald worden door een slechte laatste dag”, aldus de deskundige tegenover HLN. “Bewaar dus een leuk uitje voor die dag. Nu is niet het moment om nog even verhaal te halen bij de hoteleigenaar over de koude douche of om te stressen over souvenirs. Ga liever nog een keer zwemmen en lunchen bij je favoriete restaurant.”

