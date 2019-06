Hoe tof! In Utrecht kun je vanaf nu eten én slapen in een monumentale kerk

Ben je toe aan een weekendje weg maar wil je niet al te ver reizen? Als je op zoek bent naar een bijzondere slaapplek in eigen land, hoef je in elk geval niet verder te zoeken. In Utrecht kun je vanaf nu namelijk verblijven in een monumentale kerk, en da’s minstens zo magisch als het klinkt.

Een vakantie in eigen land kan minstens zo leuk zijn als een tripje over de grens. En een fijn verblijf draagt daar natuurlijk zéker een steentje aan bij. In de Domstad is een parel van een hotel geopend, namelijk in de Westerkerk. Wacht maar tot je de foto’s ziet!

Inspirerend

De monumentale kerk is vanaf nu de eerste locatie van BUNK, een ontmoetingsplek voor toeristen én de inwoners van Utrecht. Je vindt er niet alleen een café, restaurant en een bar met zelfgebrouwen bier, maar je kunt er óók nog eens slapen. Het fijne is dat het op een steenworp afstand van het Centraal Station ligt en je dus ook binnen no time in het centrum bent. Ook leuk: je kunt regelmatig bij het hotel terecht voor optredens en exposities van up-and-coming lokaal talent, en dat kost je hélemaal niets.

Amsterdam

De deuren van BUNK Utrecht zijn pas net geopend, maar de oprichters hebben nu al aangekondigd dat er binnenkort óók een vestiging opent in Amsterdam. In de St. Ritakerk in Amsterdam-Noord, om precies te zijn. Wij zijn benieuwd!







Beeld: BUNK, iStock