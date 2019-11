Geld besparen op uit eten gaan: zó krijg je het voor elkaar

Een etentje hier, lunch daar: al die afspraken buiten de deur beginnen inmiddels aardig aan te tikken. Maar geniet je er nu eenmaal zo van? Dan zorg je er met deze tips voor dat je uit eten kunt zónder elke keer diep in de buidel te hoeven te tasten.

Want we weten: uiteten gaan hoeft lang niet altijd duur te zijn. Zo zijn er restaurants als Happy Italy, Dadawan en Vapiano waarbij je voor een zacht prijsje al heel prima kunt eten. Toch behoefte aan net wat langer tafelen? Dan zijn er nog andere trucjes om goedkoop uit eten te gaan.

Acties

Sites zoals Social Deal, Groupon en Het Laatste Tafeltje hebben ten eerste regelmatig leuke acties waardoor je een stuk minder geld hoeft neer te tellen voor lekker eten. Dat ene dure restaurant bezoeken? Check dan eerst eens of er geen tegoedbon is. Kan zomaar eens de helft schelen.

Ga doordeweeks

In het weekend heb je natuurlijk net iets meer tijd om lekker te tafelen, maar vaak is het voordeliger om doordeweeks uit eten te gaan. Waarom? Nou, omdat de prijzen bij sommige restaurants zeker wel een paar euro schelen van maandag t/m donderdag. Ook kan het helpen om je favorieten spots te volgen op social media. Wie weet geven ze daar een gratis etentje weg óf laten ze juist weten wat het voordeligste is die week.

Sla geen maaltijd over

Je kent het vast wel: je weet dat je ’s avonds gaat uiteten, dus je besluit maar minder tot niks te eten tijdens de lunch om goed te kunnen bunkeren. Snappen we. Toch kun je het beter niet doen, want de kans is groot dat je tijdens het uiteten dan allemaal extra hapjes bestelt die weer meer geld kosten. Gewoon lunchen dus, dan geniet je misschien ook nog wel intenser van dat ene gerecht in de avond.

Restaurant Week

Naast acties via bepaalde sites zijn er ook momenten in het jaar waarin het financieel slim is om een hapje buiten de deur te gaan eten. Zo is het vanaf 21 oktober tot en met 10 november bijvoorbeeld Restaurant Week, waarbij de beste restaurants hun gerechten voor een zacht prijsje aanbieden. Zeker interessant dus om even te kijken!

