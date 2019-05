Try before you die: tokkelen van de Eiffeltoren

Hot news voor de waaghalzen onder ons! Je kan vanaf nú tokkelen vanaf de – we kid you not – Eiffeltoren. In de stad van de liefde (en mode), op grote hoogte van 115 meter (!) en met eensnelheid van dik 100 km per uur vlieg je over het Champs de Marc park heen naar het eindpunt École Militaire. OMG. Kicken, wie durft?

Er zit wel een adertje onder het gras, je kan nog maar twee weken tokkelen van de Eiffeltoren.



First things first: voor de mensen die niet weten wat tokkelen is, tijdens deze activiteit hang of lig je aan katrol en glij je over een kabelbaan van punt a naar punt b. Tokkelen kan bijvoorbeeld tussen twee bergen, middenin de jungle en dus nu óók van de Eiffeltoren.

Dezelfde snelheid, dezelfde kick

Het idee achter deze pop-up tokkelbaan is een verhaal opzich. Tot en met 11 juni 2019 vindt het grote tennistoernooi, Rolland Garros plaats in Parijs. Toevallig! Maar wat hebben beide activiteiten gemeen? Naast dat Parijs de place to be is de komende twee weken, kun je bij het tokkelen van de Eiffeltoren dezelfde snelheid (en dus dezelfde kick, gokken wij!) bereiken als een geslagen tennisbal tijdens Rolland Garros. Denk aan snelheden van meer dan 100 km per uur. Dit moét je uitproberen!

