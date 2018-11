Déze trucjes gebruiken restaurants om jou meer geld uit te laten geven

Uiteten gaan kan al snel duurder worden dan dat je van tevoren had verwacht. Niet alleen door dure gerechten op de kaart, maar vooral door de trucjes die restaurants gebruiken waardoor jij meer geld uitgeeft. Flair verklapt er een paar, zodat je er nooit meer intrapt.

1. Volgorde op de kaart

Restaurants zetten vaak de goedkoopste gerechten bovenaan de kaart. Mét een reden, want als mensen uiteindelijk aan het eind van het menu zijn, hebben ze vooral de laatste (en dus duurste) gerechten onthouden.

2. Foto’s op de menukaart

Beeld blijft beter hangen dan tekst, en van dat feitje maken restauranthouders maar al te graag gebruik. Ze zetten prachtige foto’s van de dure gerechten op de menukaart, in de hoop dat jij dat gerecht kiest.

3. De extreem dure optie

Restaurants zetten bijna altijd een extreem dure optie op de kaart. Het gerecht is helemaal niet zo duur, maar door een duur gerecht op de kaart te zetten, lijkt het alsof de andere opties wel meevallen.

4. Verschillende porties

Bij sommige gerechten geven restaurants jou de keuze voor een kleine of grote portie. Omdat iedereen het restaurant wil verlaten met een voldaan gevoel, worden de grote porties vaker gekozen dan de kleine. Dit terwijl de kleine portie vaak ook voldoende is.

5. Nostalgisch gevoel

Zie jij ook opvallend vaak ‘oma’s overheerlijke appeltaart’ op de kaart staan? Dat is geen toeval. Restaurants zetten dit op de kaart zodat het lijkt alsof het een familierecept is, terwijl dit helemaal niet het geval is. De naam alleen al geeft een nostalgisch gevoel, waardoor het onbewust verleidelijker is om te bestellen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock