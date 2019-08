Dankzij dit (ietwat listige) trucje pluk jij je koffer als eerste van de bagageband

Wachten, wachten en nog eens wachten. Of het nu op de heen- of terugweg is: het liefst wil je dat je koffer zo snel mogelijk op de band komt te liggen. Toch lijkt het altijd enorm lang te duren en jij staat daar maar. Maar… met deze hack niet meer!

Want als je bijna de hoop al op wilde geven – Waar. Is. Dat. Ding. – komt-ie op z’n gemakje ineens tóch opdagen. Dit voorkomen? Dan is er een simpele doch wat listige oplossing.

Pas op: fragile

Want wanneer jij namelijk een sticker met fragile op je koffer laat plakken, zul je zien dat je áltijd als eerste je koffer hebt. Het zit zo: deze bagage wordt om ze te beschermen als laatste in het vliegtuig geladen meldt de site Travel and Leisure. Hier geldt dus ‘last in, first out’, want doordat ze vooraan zitten in het ruim, zullen ze als eerste ook op de band verschijnen. Een beetje valsspelen dus (of je kleren moeten heel breekbaar zijn), maar wel eerder aan de cocktails. Vamos!

