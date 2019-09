Als je je vakantiedagen van 2020 zó inplant, kun je maar liefst 55 dagen vrij zijn

Nu de zomervakantie voorbij is, verlangen we alweer naar de volgende vakantie. Helaas krijg je van de baas echter maar beperkt vrij en zitten meerdere vakanties er vaak niet in. Dankzij deze tips geniet je volgend jaar wellicht wél van heel wat extra dagen.

Maximaal resultaat

Wie z’n vakantiedagen slim inplant, krijgt er namelijk meer dagen voor terug. Mocht je 27 vakantiedagen tot je beschikking hebben, dan kun je daar dankzij deze simpele truc maar liefst 55 vrije dagen van maken.

Extra vakantiedagen

Als je fulltime werkt en dus een werkweek van 40 uur hebt, heb je volgens de wet recht op twintig vakantiedagen. De meeste werkgevers geven hun werknemers nog wat extra vakantiedagen, onder de noemer ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Dus check even goed hoeveel vakantiedagen jij tot je beschikking hebt.

Feestdagen

Ieder jaar zijn er trucjes om ervoor te zorgen dat je langer aan één stuk vrij bent. Zo is het bijvoorbeeld heel slim om je vakantiedagen rondom officiële feestdagen te plannen, want dan kun je met vijf vakantiedagen bijna twee weken vrij zijn. Maar welke dagen moet je dan je vakantiedagen opnemen om de meeste vrije dagen te krijgen? We are travellers heeft een mooi lijstje gemaakt.

Kerst & Nieuwjaar (25 december 2019 t/m 5 januari 2020)

Door zowel 27, 30 en 31 december als 2 en 3 januari vrij te vragen, heb je in totaal twaalf dagen vrij terwijl je slechts vijf vakantiedagen op neemt.

Goede Vrijdag, Pasen & Koningsdag (3 april t/m 3 mei)

Wil je een hele maand op reis? Dan is april de beste maand in 2020. Door 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 april en 1 mei vrij te vragen, ben je dertig dagen vrij terwijl je maar zeventien vakantiedagen verbruikt.

Hemelvaart (21 mei t/m 24 mei)

Vraag 22 mei vrij en je hebt vier dagen vrij voor slechts één vakantiedag.

Pinksteren (30 mei april t/m 7 juni)

Wanneer je 2, 3, 4 en 5 juni vrij vraagt, ben je voor vier verlofdagen negen dagen aan één stuk vrij.

Voor wat hoort wat

Als je alles bij elkaar optelt, heb je voor 27 vakantiedagen maar liefst 55 dagen vrij in 2020. Al betekent dat natuurlijk wel dat je tijdens de zomervakantie gewoon door moet werken. Dat lijkt ons in dit geval echter niet zo’n grote ramp, toch?

Bron: Libelle | Beeld: iStock