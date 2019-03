Tried & tested! 5x waarom alleen uit eten goed voor je is

In je eentje uit eten gaan, te weinig mensen doen het. Fair enough, als je op (zaken)reis bent ga je met je laptop (of een boek) in je up in een restaurant zitten. Wie weet in de hoop dat je iemand tegen het lijf loopt. Maar thuis doe je het niet. Waarom eigenlijk? Ok, het is niet heel gezellig En als de tent dan ook nog vol zit met stelletjes of groepjes vriendinnen voel je je helemaal opgelaten als je in je eentje een garnaal aan het pellen bent. Maar goed, alleen uit eten kan dus heel goed voor je zijn. Uitproberen?

Lees ook: Nationale Week Zonder Vlees – recept: quesadilla met gegrilde bloemkool

1. Je ervaart eenzaamheid

Dit betekent niet dat je alleen bent. Dit houdt in dat je tijd doorbrengt met je beste vriendin, namelijk jezelf. En dit kan een positief effect hebben op creativiteit. Daarnaast kan je écht jezelf zijn. En zoveel eten als je wil.

2. Geen small talk

Al die verplichte vragen die je altijd moet stellen terwijl je het antwoord niet wil weten. Hoe gaat het nu met je? Hoe is het met je (ex)vriendje? Hoe is het met je nieuwe job? Same old, same old. Als je alleen eet geef je jouw brein de mogelijkheid om dingen te verwerken die er daadwerkelijk toedoen.

3. Je brein hoeft zich maar op één ding te focussen

Wanneer je alleen eet, kan je je volledig focussen op hetgeen dat op het bord voor je ligt en er daadwerkelijk van genieten, zonder dat je ongemakkelijke stiltes hebt tijdens het opeten van dat net te grote hapje hamburger. Of dat je te druk bent met je kinderen voeren (en jouw maaltijd koud is).

4. Het werkt mediterend

Een fijn gevolg van puntje 3. Geef jezelf de kans helemaal op te gaan in het eten waar je nét te veel voor betaald. Richt je op de smaak, op het kauwen en de geur.

5. Je maakt gezondere keuzes

Of niet natuurlijk, dat is aan jou! Je ervaart in ieder geval geen druk van iemand anders om wel of geen extra (fles) wijn te bestellen. Me time to the max.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?

Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: MAN MAN | Beeld: iStock