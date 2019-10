Live action-remakes, move over! Dit nieuwe ‘originele’ Disney-spektakel wil je zien

Disney slingert de ene na de andere live action-versie, vervolg-film en remake de bioscoop in, maar wie denkt dat de creativiteit een beetje begint op te raken bij het bedrijf, heeft het – gelukkig – mis. Er staat ons een compleet nieuw spektakel te wachten en de eerste magische trailer is vast veelbelovend.

Disney’s ‘Jungle Cruise’

Jungle Cruise verschijnt op 24 juli 2020 op het witte doek. Dit grootse Disney-avontuur is voor de verandering eens niet gebaseerd is op een eerdere film of boek. De makers lieten zich inspireren door de gelijknamige attractie in Disneyland. Of dat een goede basis is voor een succesvolle film? Het heeft het bedrijf met de Pirates of the Caribbean-reeks in ieder geval geen windeieren gelegd.

De tekst gaat verder onder de tweet met beelden van de attractie.

Jungle cruise. Movie coming based on the ride. If you don't think that's gonna work, you might wanna check out a little something called #PiratesoftheCaribbean pic.twitter.com/0biqyy4jbM — Be XSive (@BeXSive) October 12, 2019

Gevaarlijke missie

Dwayne speelt rivierboot-kapitein Frank. Hij begeleidt de avontuurlijke wetenschapper Lily (Emily Blunt) en haar broer McGregor (Jack Whitehall) tijdens een gevaarlijke missie in de jungle. Broer en zus zijn op zoek naar de beruchte Tree of Life, een boom die helende krachten zou hebben. Frank probeert ondertussen een Duitse expeditie met dezelfde bestemming voor te blijven. Hoofdrollen zijn voor topactrice Emily Blunt (Mary Poppins Returns) en de op dit moment best betaalde acteur ter wereld, spierbundel Dwayne ‘The Rock’ Johnson (Jumanji: Welcome To The Jungle).

Nieuwe klassieker op komst?

Kortom: alle ingrediënten voor een typische Disney-film, maar… toch ook weer niet. Jungle Cruise houdt al langer de gemoederen bezig. Zo zou Whitehalls personage McGregor ergens in de film uit de kast komen tegenover The Rocks personage. Dit zou dan pas het tweede gay-personage in een live action-Disney-film zijn, na LeFou (Josh Gad, Beauty and the Beast).

