De nieuwe bioscoophit van Linda de Mol: dít is de trailer van ‘April, May en June’

Vrijwel alles uit de koker van Linda de Mol (55) wordt een enorm succes, en we verwachten dan ook dat het niet heel anders zal verlopen met haar nieuwe film ‘April, May en June’. De eerste trailer is nu hier en weet vanaf de eerste seconde te boeien.

In April, May en June – de nieuwe film van Gooische Vrouwen-regisseur Will Koopman en Linda de Mol – is te zien hoe drie halfzussen (Tjitske Reidinga, Elise Schaap én Linda herself) bij elkaar worden geroepen door hun moeder. Leuk nieuws heeft ze echter niet. “Ik ga dood”, horen we haar zeggen in de trailer. “Ik wil eruit stappen, op m’n verjaardag.” De moeder van de drie lijdt aan kanker en wil geen lange lijdensweg. Maar voordat ze euthanasie pleegt, wil ze zeker weten dat er goed voor Jan – haar autistische zoon – gezorgd wordt.

Opnieuw leren kennen

Geen van de drie zussen staan te springen om deze taak op zich te nemen, gezien ze zichzelf allemaal niet geschikt vinden om het te doen. Ze zijn de laatste jaren van hem vervreemd, en óók van elkaar. Ze moeten elkaar dus opnieuw leren kennen.

Vlak voor kerst

Vóór alle kerstdrukte nog even een uitje plannen met vriendinnen of je zus? Dat komt precies goed uit, want April, May en June draait vanaf 19 december op het witte doek. Bekijk hieronder alvast de veelbelovende trailer:

