Durf jij het aan? Over een paar jaar kun je meevaren op de Titanic 2.0

Zeggen we Titanic, dan denk je waarschijnlijk aan de film, maar dat verhaal draait natuurlijk om ’s werelds bekendste schip. En dat schip komt terug, want momenteel wordt er gebouwd aan een tweede versie ervan.

Er moet nog een aantal jaar gewerkt worden aan de Titanic 2.0; als alles goed gaat, zal het schip in 2022 uitvaren. Net als haar voorganger zal de boot dezelfde reis afleggen van Southampton naar New York. Dat is niet het enige dat hetzelfde is als de originele Titanic. Oók de huttenindeling en het interieur zal hetzelfde zijn.

Al in 2012 maakte de Australische miljardair Clive Palmer bekend dat er een replica van de Titanic zou komen. De bouw ervan liep echter vertraging op wegens financiële problemen, maar nu lijkt het erop dat-ie er toch écht gaat komen. De Titanic 2.0 zal over vier jaar vertrekken vanaf Dubai, maar vaart ook de originele route van het eerste schip. De maanden erna zullen er wereldwijd cruises aangeboden worden. Durf jij het aan?

Titanic replica to retrace path of original when it sets sail in 2022 https://t.co/J2MBvFNLqS pic.twitter.com/ceTBArf2Cd — Action News on 6abc (@6abc) 23 oktober 2018

