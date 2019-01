Door de koude temperaturen, regen die om de vijf minuten uit de lucht valt en windvlagen die je bijna omverblazen, willen we momenteel maar één ding: op vakantie gaan. Nu zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden als je geen peperdure vliegtuigtickets wil betalen. En die zetten wij met veel plezier op een rijtje.

Lees ook: Plannen, maar! Dit beloven nu al de vakantiebestemmingen van 2019 te worden

Nu de feestdagen officieel achter de rug zijn, willen we de wintermaanden liefst zo snel mogelijk doorspoelen. Helaas hebben ze in 2019 nog steeds geen tijdmachine uitgevonden, dus zit er niets anders op dan geduldig af te wachten. Of je kan natuurlijk zelf het heft in handen nemen. Tijd om een reisje naar de zon te boeken, als je het ons vraagt!

Nu is onze portefeuille meestal niet zo gevuld in januari, maar dankzij de tips van enkele experts lukt het je zonder problemen om goedkope (of op z’n minst betaalbare) vliegtuigtickets te boeken.

1. Stel een alarm in

Als je vliegtuigtickets wil boeken, is timing van cruciaal belang. Maak niet de fout om je tickets lukraak zes maanden op voorhand te boeken, maar wacht het juiste moment af. Prijzen variëren dagelijks en zijn zelden op hun goedkoopst. Via Google Flights kan je makkelijk je gekozen bestemming ingeven en dan krijg je een melding als de prijzen veranderen. Na een paar weken heb je een idee wat een schappelijk bedrag is en weet je wanneer je in actie moet schieten.

2. Kies een goede dag uit

Op welke dag je een vlucht boekt en ook wanneer je vertrekt speelt een rol. Boek je een internationale vlucht? Dan koop je best je tickets op een zondag en kies je als vertrekdatum beter voor een vrijdag. Blijf je binnen Europa? Dan boek je ook beter op een zondag en vertrek je op een zaterdag. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat de maand mei de gunstigste maand is op gebied van betaalbare vliegtuigtickets.

3. Combineer je vluchten

Je hoeft je reis niet noodzakelijk bij dezelfde vliegtuigmaatschappij te boeken. Soms is het goedkoper om je heenvlucht en terugvlucht apart te boeken in plaats van meteen je heen- en terugreis te reserveren.

4. Overweeg om met een reisagentschap te werken

Meestal regelen we alles zelf online, maar soms kan het helpen om een reisagentschap binnen te stappen. Vaak hebben zij bepaalde manieren om te besparen op je vakantie. Denk: goedkopere vluchten of korting op je hotelkamer.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Sandie Stroobants (Flair.be) | Beeld: iStock