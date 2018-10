Gaat dat zien! Deze theatertour van Sandra van Nieuwland wil je niet missen

Je kent haar waarschijnlijk van haar deelname aan ‘The Voice of Holland’ in 2012, maar daarna heeft Sandra van Nieuwland allesbehalve stil gezeten. Sterker nog, de zangeres heeft onlangs een nieuw album uitgebracht én haar theatertour is van start gegaan.

Begin deze maand is-ie in première gegaan: ‘Human Alien’, de kersverse theatertour van Sandra van Nieuwland. Met nieuwe muziek én een nieuwe sound.

Muzikale show mét een verhaal

De single ‘Human Alien’ is de eerste single van het gloednieuwe album van de zangeres en vormt de basis van de muzikale show, waarin Sandra – samen met haar band – haar muziek met een verhaal brengt. Verwacht naast haar uitgebreide repertoire veel nieuwe nummers en bovenal nieuwe sferen.

Heel Nederland

Van Amsterdam tot Hengelo, Roosendaal en Groningen: samen met haar band toert Sandra door heel het land om haar prachtige muziek ten gehore te brengen. Hieronder vind je alvast wat voorproefjes. Meer info én tickets boeken? Klik hier!

Alvast een voorproefje van de show? Bekijk hieronder de nieuwste video van Sandra van Nieuwland:

