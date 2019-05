Terug in de tijd: de originele Spice Girls-bus is nu te huren als AirBnB

Is moeders van plan een weekend weg te gaan met de meiden (zonder kids)? Boek een ticket naar Londen! Waarom Londen? Omdat je dáár kunt overnachten in de originele tourbus van de Spice Girls! Oude tijden herleven is het credo. Spice up your life!

Jep, we hebben het inderdaad over de gigantische Britse vlag op wielen, die grote indruk maakte in de Spice World film. Die bus is nu door megafan Suzanne Godley op AirBnB gezet.

Back to the 90’s: nostalgie ten top

Wel zo handig om te weten: de bus is flink gepimpt. Van buiten is ‘ie gerestaureerd, van binnen heeft er een heuse upgrade plaatsgevonden, afgetopt met een vleugje 90’s nostalgie. Denk neon light, schalen vol scrunchies, discoballen en originele tijdschriften over de Spice Girls. Uiteraard alles in een rood-roze kleurenpalet waar Instagram U tegen zegt. Wel een dingetje: de bus heeft zelf geen badkamer. De verhuurder stelt er één beschikbaar buiten de bus, voor je eigen gebruik. Ach, een beetje Spice Girl kan wel wat hebben toch?

Ook moet je buiten de deur eten, want in de bus krijg je alleen een ‘snackpakket’. Een bewaker zorgt ervoor dat er geen andere fans naar binnen glippen terwijl jij en je vriendinnen een echte Spice Nightbeleven.

De Spice Bus zal op 14 en 15 juni beschikbaar zijn in Wembley Park en kost zo’n €115,- per nacht. Best betaalbaar. Overigens is die data niet zonder reden. Op 13, 14 en 15 juni treden de Spice Girls namelijk op in het Wembley Stadium. Dubbelfeest!

Fanatieke fan

‘De Spice Girls waren een obsessie in mijn kinderjaren,’ aldus Godley tegenover de Britse krant The Independent. ‘Mijn ouders moesten mijn valse optredens als Baby Spice doorstaan en ik moet Spice World wel honderd keer gezien hebben. En hoewel ik volwassen ben geworden, ben ik nooit over mijn Spice-liefde gegroeid.’

Godley’s baas is betrokken bij de renovatie van de bus. Toen ze dat hoorde, wilde ze er dolgraag aan meewerken. ‘Een droom is uitgekomen sinds ik hier onderdeel van ben en ik kan niet wachten om andere Spice Girls-fans te ontmoeten door deze ervaringen.’

Bron: AirBnB, Business Insider | Beeld: Getty Images, AirBnB