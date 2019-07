Met de hitte van nu is het – vooral in de avonden of in de schaduw – natuurlijk heerlijk om een terrasje te pakken. Het zomerboek van Flair erbij, afkoelen met een ijskoud drankje en verder even helemaal niets. Eén nadeel: als je een paar uur verder bent, ben je vaak ook héél wat euro’s lichter.

Eerst een colaatje, dan wat bruiswater en vervolgens nog een wijntje. Oh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de snacks die op tafel komen te staan. Als je op het terras zit, kunnen de kosten al gauw flink oplopen. Maar in welke stad ben je het goedkoopst uit? En waar kost het je het meest?

Zwolle

Uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners blijkt dat je, net als vorig jaar, het beste in Zwolle kunt vertoeven. Als je niet al te diep in de buidel wil tasten, tenminste. Een rondje van 2 koffie, 2 fris, 2 bier en 2 rosé in de Hanzestad kost je gemiddeld 21,88 euro.

Amsterdam

In Amsterdam ben je het duurst uit als je een terrasje pakt. Hetzelfde rondje kost in de hoofdstad zo’n 27,05 euro, wat neerkomt op gemiddeld 3,40 euro per drankje. Hiermee komt de stad voor de vijfde keer op rij als duurste uit de bus en is een rondje geven op een terras in Amsterdam in een jaar tijd bijna 8 procent duurder geworden. Sterker nog, de prijzen liggen er 16 procent hoger dan het landelijke gemiddelde.

Top 5

Welke steden in Nederland tussen Amsterdam en Zwolle in het lijstje staan? De tweede plek van duur naar goedkoop gaat naar Den Haag, gevolgd door Haarlem en Den Bosch. De top 5 wordt afgesloten door Zoetermeer, de stad die vier plekken steeg in de ranglijst.

Btw-verhoging

Landelijk steeg de prijs voor een rondje gemiddeld met 3,1 procent naar 23,35 euro, mede als gevolg van de verhoging van het btw-tarief. Volgens de onderzoekers valt dat mee in vergelijking met bijvoorbeeld de prijzen in supermarkten, die met 3,8 procent zijn gestegen.

Bron: ANP | Beeld: iStock