Heerlijk naar buiten met dit lenteweer? Pas (nú al!) op voor tekenbeten

Wie met dit mooie weer een wandeling in de natuur gaat maken (je bent gek als je het niet doet), doet er goed aan alert te zijn op teken en tekenbeten. Door de buitengewoon zachte temperaturen zijn de beestjes dit jaar extra vroeg actief.

Uitzonderlijk veel

Het aantal meldingen van beten loopt al op, waarschuwt de Natuurkalender van Wageningen University vandaag. Om zeker te weten of de teken er in februari – wat extreem vroeg ik voor teken – echt al waren, gingen deskundigen met sleepnetten het bos in. Al na tien meter was het raak en werden de eerste exemplaren ontwaard. Uiteindelijk werden 81 teken geteld, uitzonderlijk veel voor februari, aldus Natuurkalender.

Een tekenbeet, wat nu?

– Haal een teek zo snel mogelijk weg. Hoe langer de teek in je huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt.

– Irriteer de teek niet. Gebruik geen alcohol, jodium, olie, zeep of andere middelen voordat je ‘m verwijdert.

– Neem een pincet of speciale tekenverwijderaar om de teek te verwijderen.

– Pak de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet en trek hem er langzaam uit. Als er een stukje van de kop van de teek in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. Dat komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter. Ontsmet het beetwondje (nadat je de teek hebt verwijderd) met 70% alcohol of jodium.

– Schrijf de datum en de plaats op het lichaam waar je gebeten bent op, zo kun je later terugkijken, mocht je toch klachten krijgen.

– Zit de teek waarschijnlijk al meer dan 24 uur in de huid vast? Overleg dan met de huisarts of behandeling gewenst is.

– Heb je de teek binnen 24 uur verwijderd? Houd de huid rondom de beet 3 maanden in de gaten. Let op het ontstaan van een rode ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme.

– Krijgt je klachten? Ga dan naar de huisarts en zeg dat je door een teek gebeten bent.

Bron: ANP | Beeld: iStock