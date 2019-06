Tadaaa! Dít zijn de vakantieboeken van deze zomer

De zomervakantie lonkt, zo ook jouw welverdiende vakantie naar Zuid-Frankrijk, Bali of Tuinesia (kan natuurlijk ook, #staycation). Waar je ook vakantie viert er is – als het goed is (toe koters, wees lief voor jullie moeder) – eindelijk tijd om te ontspannen. En een boek te lezen. Of twee, drie als je geluk hebt. Naast die dieetboeken (herinnering: voor een bikini body hoef je alleen je body in een bikini te hijsen!) zijn er op dit moment nog veel meer nieuwe binnenkomers in de top 10. Dit zijn ze!

Van #10 naar #1, we houden de spanning erin:

#10 Sportschool voor je geest á 19,99 euro (Wouter de Jong en Maud Beucker Andreae)

Self love is self care, dat moge duidelijk zijn. Grappig genoeg denken we bij goed voor onszelf vaak aan veel bewegen en gezond eten, maar je zit pas écht lekker in je vel als je ook mentaal sterk bent. Mindgym laat zien hoe je in 12 weken je mentale conditie een boost kunt geven. Hoe? Door wetenschappelijke inzichten af te wisselen met praktische oefeningen en dankzij de vele mooie anekdotes, rake citaten en interessante weetjes zal dit boek zelfs de meest nuchtere lezers onder ons aanspreken. Inspiratie ten top!

#09 Gouden kooi á 22,99 euro (Camilla Läckberg)

Dé tip voor wie een psychologische thriller wil met een vrouwelijke hoofdrol! De Gouden kooi vertelt het verhaal van Faye, voor de buitenwereld lijkt het of Faye alles heeft: een perfecte man, een geliefde dochter en een luxeappartement in de meest chique wijk van Stockholm. Think again. Duistere herinneringen uit haar jeugd in Fjällbacka achtervolgen haar en ze voelt zich steeds meer gevangen in een – what’s in a name– gouden kooi. Ooit was ze een sterke vrouw met ambities, maar voor Jack heeft ze alles opgegeven. Als hij haar verlaat, stort haar hele wereld in. Ken je de Netflix-serie Dirty John? Dit boek heeft er iets van weg.

#08 Heart of a Lion á 20,00 euro (Memphis Depay en Simon Zwartkruis)

Memphis Depay, you love him or you hate him. Hoe dan ook, Heart of a Lion is het lezen waard. In zijn kwetsbare en krachtige biografie lees je over de échte Depay. Hij doet een boekje open zijn jeugd vol agressie en angst, met de bal als reddingsboei. Vertelt over zijn onstuimige zwerftocht langs scholen, gastgezinnen en voetbalclubs. En geeft zijn mening over de voortdurende commotie over zijn uiterlijk en image, deelt zijn passie voor muziek en zijn liefde voor God.

#07 Uit de keuken van Fatima á 20,99 euro (Fatima El Irari)

Voor makkelijke Marokkaanse recepten die overheerlijk zijn ben je bij Fatima aan het juiste eetadres! In haar nieuwste boek bundelde de foodblogger de meest smaakvolle én fotogenieke dishes. Verwacht klassiekers zoals harira, visbastilla’s, hele kip uit de oven en diverse deegwaren tot verrassende zoete zaligheden als rolcake met aardbeienmousse, griesmeel-sinaasappelcakejes en Kinder-Bueno-toetjes. Om spontaan honger van te krijgen.

#06 Verlossing á 21,99 euro (David Baldacci)

Nog zo’n top thriller! Dit is het vijfde deel in een boekenserie met Amos Decker in de hoofdrol. Amos is een FBI-agent die door een hersenbeschadiging hyperthymesia (hij herinnert zich alles wat hij ooit heeft meegemaakt) lichtelijk autistisch is. Op bezoek in zijn vroegere woonplaats Burlington, Ohio, wordt Decker benaderd door Meryl Hawkins, een tot levenslang veroordeelde moordenaar, op vrije voeten vanwege terminale kanker. Die viervoudige moord was destijds Deckers eerste moordzaak ooit en Hawkins beweert nu dat hij toen onschuldig veroordeeld is. Diezelfde avond wordt hij vermoord. Was hij inderdaad onschuldig?

#05 Ferrera á 22,50 euro (Bert Wagendorp)

Ferrara is het vervolg op de bestseller Ventoux. Ken je die nog? We zijn inmiddels vijf jaar vooruit in de tijd, als de vrienden Bart, Joost, David en André elkaar weer zien. We bevinden ons in – hoe kan het ook anders – Ferrara, de fietsstad in het noorden van Italië, waar de renaissance nog altijd voelbaar is. Daar gaan de vier op zoek naar nieuw perspectief in hun leven…

#04 De goede zoon á 21,99 euro (Rob van Essen)

De goede zoon is een meeslepend verslag van een tocht door een labyrint vol vreemde gebeurtenissen, maar ook een verrassend autobiografische roman over een zoon die de balans opmaakt na de dood van zijn moeder. Herkenbaar en hedendaags. Een pageturner pur sang!

#03 De laatste weduwe á 20,99 euro (Karin Slaughter)

Een Karin Slaughter zoals je die van haar gewend bent: actueel, sterke personages en megaaaspannend. Om je een idee te geven: een onschuldig uitje verandert in een nachtmerrie wanneer Michelle Spivey wordt ontvoerd terwijl ze met haar dochter aan het winkelen is. De politie zet een grote zoekactie op touw en haar partner doet een emotionele oproep in de media, maar Michelle is en blijft spoorloos.

#02 Intermittent fasting á 20,00 euro (Janneke Koeman en Amande Koeman)

Afvallen door te gaan vasten geeft jou een nieuwe start voor een fit en slank lichaam, lijkt jou dat een goed idee? Dan moet je dit boek van de foodsister Koeman kopen! Met dit DIY-boek helpen Koeman & Koeman je om op een makkelijke manier je doel te bereiken. Volg de weekmenu’s en geniet van de snelle en makkelijke recepten. Ook in de zomer!

#01 Façade á 19,99 euro (Esther Verhoef)

Met stip op nummer één, het meesterwerk van misschien wel de beste Nederlandse schrijfster! Façade is Verhoefs meest beklemmende thriller ooit; je doet geen oog meer dicht. Meer gaan we niet verklappen…

