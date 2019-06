Gaan met die sushi, eh, banaan: dit zijn de 16 beste Japanse restaurants door heel het land

Yes, vandaag is het International Sushi Day! Onder de noemer when in doubt… sushi! Een beter excuus om niet de keuken in te hoeven duiken is er haast niet, toch? Dit is onze shortlist van dé sushi-restaurants in ons land die dubbel en dwars een bezoekje waard zijn. Een beetje van Flair en een beetje van The Fork (Europa’s online restaurantreserveringsplatform, red). Thank us later!

Let’s rock ‘n roll sushi-lovers, bij deze 16 sushi-restaurants is het heerlijk eten én toeven:

1. Aqua Asia Club, Rotterdam

Met een fraai uitzicht op de iconische Erasmusbrug is Aqua Asia Club dé aangewezen plek in Rotterdam om in een stijlvolle en moderne ambiance te genieten van de lekkerste sushi. Lunchen, dineren, loungen en zelfs vergaderen is hier een (sushi)feest. Deze plek tilt de Japanse keuken next level door een gevarieerd aanbod. Een Aziatisch fine dining concept at it’s best.

Handjes in de lucht voor Amsterdam’s finest (als je het ons vraagt): IZAKAYA. De talk of the town heeft een Japans-Peruaanse keuken. De menukaart is sushi subliem, hier laaf je je aan de lekkerste sashimi, sushi, vis- en vleesgerechten. PS: ben je deze zomer op Ibiza of in Hamburg? IZAKAYA heeft ook daar vestigingen.

3. Cha House, Ede

Bij Cha House loopt de gemiddelde Edenaar (waaronder Flairs Gina) de deur plat om er zijn bord leeg te eten, maar ook om zijn bestelling af te halen. Verwacht top notch sushi, vriendelijk personeel en een gezellige vibe (denk aan een donker interieur met een hoog jungle-gehalte).

Een bezoekje aan Shiki Sushi & Lounge is een belevenis op zich. Naast een kaart met heerlijke sushi – probeer vooral de dragonroll – kun je er ook prima loungen. Je bestelt de sushi met een tablet en in een mum van tijd staat het voor je neus. Genoeg tijd dus om nog even na te genieten met een heerlijke cocktail; shaken not stirred! Shiki is de perfecte plek voor een avond wining en dining.

5. Shizen Fine Asian Cuisine, Den Bosch

Ook voor jouw dosis sushi ben je in Brabant aan het juiste adres, want Shizen Fine Asian Cuisine, dé nieuwe culinaire hotspot, is neergestreken in Den Bosch. Wij krijgen bijna keuzestress van de 90(!) luxueuze gerechten die op de kaart staan. Maar gelukkig heb je ruim de tijd om van alles te proeven tijdens het 2,5 uur durende luxueuze all you can eat concept.

Sushi maar dan net effe anders. Naast heerlijke losse sushi rolls serveren ze hier ook to die for sharing platters. Bijna te lekker om te delen. Ook leuk: The Sushi Bar is gevestigd in de Foodhall van Arnhem, dus je waant je in een heus foodwalhalla. Sfeervol en gezelligheid ten top!

7. Sushimi, Eindhoven

Nog een parel in het zuiden van het land: Sushimi in Eindhoven. Deze sushi gerechten zijn verser dan vers. Á la minute wordt alles voor jou bereid en dat proef je terug. Tel daar de met zorg geselecteerde wijnen bij op en je hebt er een heerlijke avond in Japanse style.

8. Konnichiwa, Utrecht

Konnichiwa betekent ‘hallo’ in het Japans. Dus zeg maar ‘hallo’ tegen een perfecte combi van traditioneel Japans en modern Aziatisch. De chefs van Konnichiwa combineren traditionele Japanse ingrediënten met lokale producten, dit leidt tot verrassende smaakcombinaties. Konnichiwa is de ideale plek om aangenaam verrast te worden.

9. ONI Japanese dining, Den Haag

Bij ONI ga je op culinair avontuur. De uitgebreide kaart bestaat uit vis, vlees en groente dishes. Naast de bekende sushi-rolls kun je er je eigen bento box samenstellen. Kies zelf je ingrediënten en de chefs maken er een heerlijke smaaksensatie van. Of ga op avontuur met een chef-dining of shared-dining menu.

10. Sushi Time, Amersfoort

Sushi Time is er een die zich al heeft uitgerold over het hele land, met onder meer een prima vestiging in het altijd gezellige Amersfoort. Consequent, vers en snel. Het is pas echt sushi time op woensdag sushi-dag, wanneer je je menu voor de helft van de prijs bestelt. Is het al sushi-tijd?

11. Imono, Groningen

Deze Aziatische bar & lounge met all you can eat concept is gevestigd in het hart van de Martinistad en is daarom een perfecte go to als je er een dag shoppen op hebt zitten. Bij Imono staat authentieke Oosterse gastvrijheid hoog in het vaandel en dat merk je terug in de overall beleving. En niet te vergeten: de dagversheid proef je terug in alle sushi!

12. Ginger, Maastricht

Limburg heeft met Ginger een heerlijke plek te pakken. Op een centraal gelegen locatie, ten westen van het Vrijthof, maar toch uit de toeristische drukte kun je hier fijn plaatsnemen in dit kleine, maar knusse sushi restaurant en genieten van fijne, Aziatische smaken.

13. China Palace, Zwolle

Overijssel wordt niet vergeten, want China Palace in Zwolle heeft een heerlijke sushibar waar je allerlei sushi kunt proeven. Neem plaats in de Japanse lounge en bestel volgens het all you can eat principe alles waar jouw sushihart zin in heeft (en dim sum gerechten kunnen hier ook besteld worden, bonus!).

14. Soho, Den Bosch

Sushi van top kwaliteit kan geproefd worden bij Soho in Den Bosch. Zij nemen versheid een stap verder, want de sushi wordt hier pas gerold nadat je het besteld hebt! Je begrijpt: dat is wat je wil als het aankomt op deze Japanse lekkernij. Geniet van heerlijke dragonrolls in een ongedwongen sfeer. We like!

15. Oriental Green House, Eindhoven

In een bijzonder, groen gebouw is Oriental Green House in Eindhoven gevestigd. Geniet hier van alle verfijnde, Aziatische gerechten. Waan je in een echte wereld van Oosterse vrijheid en gastronomie, waar de chefs van wanten weten en alle culinaire Japanse en Chinese kneepjes van het vak kennen.

16. The Harbour Club, meerdere locaties

In Rotterdam, Amsterdam en Vinkeveen vind je vestigingen van The Harbour Club. Niks standaard happen avocado, zalm en gebakken uitjes of omelet tussen je rolletje plakrijst. Nee, dit restaurant serveert je sushi 2.0: uiterst verfijnde kunstwerkjes met verrassende ingrediëntencombinaties. Wat dacht je bijvoorbeeld van king crab met mango en wasabi? Niet-liefhebbers van sushi kun je ook met een gerust hart meenemen, want er staat nog veel meer lekkers op de kaart.

