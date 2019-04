Nog even geduld: déze strandtent opent binnenkort haar deuren weer

Vanaf woensdag 3 april ligt-ie weer in de schappen: een fonkelnieuwe Flair! Dit keer krijg je er een leuk extraatje bij, namelijk een boekje met 10 heel bijzondere logeeradressen voor een minibreak. Speciaal voor iedereen die toe is aan een beetje ontspanning.

Helaas staat er een foutje in het boekje van Flair. Bij het logeeradres in Groede tippen we jullie namelijk om te ontbijten, lunchen of dineren bij de naburige strandtent Puur. Deze heeft echter een paar maanden geleden noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Gelukkig is er ook goed nieuws, want over een tijdje gaat de vernieuwde hotspot weer open!

Brand

Strandpaviljoen Puur is begin oktober 2018 getroffen door een hevige brand, waarbij alle gasten en medewerkers gelukkig ongedeerd bleven. “Langs deze weg willen we iedereen hartelijk danken voor alle steun en medeleven die we hebben mogen ontvangen”, schrijven de eigenaren op de website. “De reacties waren ontroerend, meelevend én geven ons extra energie om te werken aan een nieuwe PUUR.”

Nieuwe PUUR

Je leest het goed: er wordt hard gewerkt om in de zomer van 2019 terug te komen met een nieuwe PUUR, op dezelfde vertrouwde plek. Volgens de website van het strandpaviljoen kenmerkt het ontwerp zich door veel wit en zwart, grote raampartijen en een ronding aan de duinzijde. “En het terras wordt een stuk groter dan voorheen.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.