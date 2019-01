Voor een prikkie naar de zon? HEMA biedt citytrips aan naar verschillende steden

Ben jij helemaal klaar met het gure winterweer in Nederland? Dan is het de hoogste tijd om een tripje te boeken naar de zon. En dankzij HEMA wordt dat wel héél goedkoop.

Lees ook: Stedentrip in eigen land: waarom je zeker een keer naar Alkmaar moet

Als jouw bankrekening nog aan het herstellen is van de dure decembermaand, is een citytrip of vakantie boeken misschien niet het eerste wat in je opkomt. Maar HEMA zorgt ervoor dat je het zeker niet hoeft te laten, want het warenhuis verkoopt momenteel vouchers waarmee je een stedentrip naar keuze kunt boeken. Enne, je hoeft er slechts 125 euro voor neer te tellen.

12 bestemmingen

Voor dat bedrag ga je drie dagen op reis naar een van de twaalf steden die je zelf kunt kiezen. Geen (vervelende) verrassingen, dus. Zowel de vlucht als het verblijf zit bij de prijs inbegrepen. Benieuwd naar welke bestemmingen je kunt gaan? Hieronder hebben we ze voor je op een rij gezet:

Praag

Sofia

Krakau

Boedapest

Londen

Rome

Venetië

Milaan

Bologna

Valencia

Madrid

Wenen

Enne, met de vouchers kun je al heel snel op stedentrip, want de vertrekperiode loopt van 11 februari t/m 30 juni 2019. Kun je dus niet wachten en wil je nu meteen zo’n bon scoren bij HEMA? Klik hier om te bestellen én alle voorwaarden te checken. Roep je vriendinnen maar vast bij elkaar of verras je partner op Valentijnsdag!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Girlscene | Beeld: iStock