Treat yourself! Dit zijn de best beoordeelde steden om te shoppen

Stel, je wint morgen een miljoen. Dan is de kans groot dat je het vliegtuig instapt naar Parijs, Londen of Milaan om eens lekker te spenden. Deze steden zijn immers dé modesteden van Europa. Maar zijn ze ook leuk met een kleiner budget?

Antwoord: nee. Holidu, een zoekmachine voor vakantiehuizen, deed onderzoek naar welke steden nou écht leuk zijn om te shoppen. En heel verrassend: Rome en Milaan staan onderaan de top 10, Amsterdam, Londen en Parijs halen ‘m niet eens.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de gemiddelde Google-resultaten van zowel kleding- als schoenenwinkels in de grootste steden van de Europese Unie. En dít zijn de uitkomsten:

1. Zagreb, Kroatië

Niet alleen zijn de verblijfskosten voor een weekend hier betaalbaar (denk aan gemiddeld € 120 voor een weekend), naast de klassiekers als Zara, H&M en Mango mogen de Kroatische ontwerpers ook niet vergeten worden. Tip voor je winterdip: de uitverkoop begint vanaf 27 december.

2. Turijn, Italië

De prachtige Italiaanse stad met bijna 2800 kleding- en schoenenwinkels staat op de tweede plaats met een gemiddelde beoordeling van 4,29 op Google. Hoe verrassend het ook lijkt, het is Turijn waaraan het winkelende publiek zijn voorkeur geeft en niet modestad Milaan. Koopjes jagen? De winteruitverkoop is hier tussen 5 januari en 28 februari.

3. Wenen, Oostenrijk

Een prachtig stadscentrum én zo’n 3.000 designwinkels en internationale merken.

4. Napels, Italië

Geen Rome, geen Milaan. Napels it is. De mix van de Vesuvius-vulkaan en de Middellandse Zee maken het winkelen in het voetgangersgebied een mooie beleving. Twee vliegen in één shopping spree dus!

5. München, Duitsland

Ook wel bekend als het ‘Parijs van Duitsland,’ dankzij haar gebouwen vol allure en chique winkels. Maar het is niet alleen maar goud dat er blinkt. Hoewel de winkelstraten verspreid zijn, kan je in verschillende wijken super winkelen! Tussen de 2850 winkels in de stad vind je traditionele-, moderne- en designwinkels.

6. Boekarest, Roemenië

Voor wie niet houdt van slenteren en struinen door onbekende steden en straten: in Boekarest houdt men vooral van winkelcentra. De grote winkelcentra worden hier belangrijker gevonden omdat ze alles dicht bij elkaar hebben, superhandig dus!

7. Keulen, Duitsland

Winkelen in Keulen is super-aangenaam. Het centrum van de stad is grotendeels autovrij met een overvloed aan winkels.

8. Sofia, Bulgarije

De Bulgaarse hoofdstad heeft ook een winkelcentrumcultuur, maar je vindt er niet zomaar winkelcentra. Mooi, schoon en vol met leuke merken. Vandaar de hoge score van 4,26 op Google.

9. Rome, Italië

Of het nu gaat om grote internationale merken of de kleinste lokale winkels, draag comfortabele schoenen om ze allemaal af te kunnen gaan.

10. Milaan, Italië

Een van de Europese mode hoofdsteden, met een Fashion Week (17 tot 23 september) als één van de belangrijkste evenementen voor de hele mode-industrie… Toch staat Milaan helemaal onderaan, op de 10e plaats in deze ranglijst. Het lijkt erop dat de 5800 winkels niet de meest gewaardeerde zijn door het shoppende publiek. Maar een gemiddelde score van 4,25 is ook geen slechte score.

En Amsterdam?

Je hebt het goed gezien: er staat geen Nederlandse stad in het lijstje. Onze hoofdstad staat op de elfde plaats, Londen op plaats nummer achttien en Parijs zakt nog verder weg en moet het doen met de zesentwintigste plaats.

