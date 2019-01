Dít moeten hondenbaasjes weten voor ze met hun viervoeter de sneeuw in gaan

Sneeuwpret is maar wat leuk voor onszelf, maar ook onze trouwe viervoeters houden van dat magische witte spul. Lekker spelen, ravotten, achter sneeuwballen aan rennen… Toch is er iets belangrijks wat ieder baasje van een hond moet weten.

Opgepast!

En dat is dat strooizout erg gevaarlijk kan zijn voor ons trouwe huisdier.

‘Smeerboel’

Het is ook gevaarlijk voor katten, uiteraard, maar die komen wat minder vaak in aanraking met strooizout, omdat die meer in tuinen blijven. Honden daarentegen lopen wel vaker op wegen waar is gestrooid met zout. Dierenverzorgers raden daarom aan om de hondenpootjes voor het wandelen al in te smeren met vaseline. Maar wat erg belangrijk is, is na het wandelen de pootjes gelijk met lauw water wassen. Al het zout moet afgespoeld worden.

‘Hap sneeuw wordt onderschat’

Ook moet er erg op gelet worden dat een hond niet te veel ‘sneeuw hapt’. Volgens dierenarts Rob Lückerath is zout eten voor een hond erg gevaarlijk en wordt het nog te vaak onderschat. Zo vertelt hij aan HLN: “Vier milligram per kilogram hond of kat is dodelijk. Dus kleine hondjes hebben niet veel nodig om er aan te sterven.” Als honden of katten na het wandelen door het strooizout aan hun pootjes likken, kan dat dus al gauw erg gevaarlijk zijn. Geef ze daar dus niet te kans toe en spoel hun poten goed af. Zodra je hond na een sneeuwwandeling begint te braken of wanneer je dier niet meer wil eten, ga dan langs de dierenarts.

Bron: Libelle | Beeld: iStock