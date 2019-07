‘Judas’-fans, ga er maar voor zitten: NPO-serie ‘Stanley H.’ in aantocht

De nieuwe dramaserie ‘Stanley H.’ van de NPO gaat op zaterdag 5 oktober in première op het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Op het programma van de eerste editie van de NPO Start Premièredag staat ook de voorpremière van de film ‘De Belofte van Pisa’ van Norbert ter Hall. Dat is tevens de slotfilm van het filmfestival.

Moordzuchtige organisatie

De dramaserie Stanley H. is een vierdelige serie geïnspireerd is op het leven van de Nederlandse topcrimineel Stanley Hillis. De rol van Hillis, een handlanger van de pas tot levenslang veroordeelde Willem Holleeder, wordt vertolkt door Jeroen Spitzenberger. Volgens het OM vormde Holleeder samen met Dino Soerel en Hillis de toplaag van een “nietsontziende” organisatie die die moorden liet plegen.

Holleeder who?

Nadat er talloze series en docu’s verschenen over Holleeder, is het nu de beurt aan de topcriminelen uit zijn directe omgeving. Stanley H. reconstrueert Stanley Hillis’ carrière van ‘gentleman’ bankovervaller tot nietsontziende drugscrimineel en eindigt met zijn dood in 2011 door een liquidatie onder de ogen van de politie. De criminele afrekening is nog altijd niet opgelost.

Op het witte doek

De langverwachte true crime – een must watch voor fans van series als Judas – wordt tijdens het festival eenmalig in zijn geheel op het witte doek getoond, kondigden het NFF en de NPO dinsdag aan. Na de première van de serie volgt de voorpremière van De Belofte van Pisa, gebaseerd op de bestseller van Mano Bouzamour. In de hoofdrol speelt acteur Shahine El-Hamus een Amsterdamse jongen die wordt aangenomen op het Muzieklyceum Zuid.

Kaartjes nu te koop

De voorverkoop van de NPO Start Premièredag is vandaag begonnen met gereduceerde tarieven voor vroege vogels. Het middag- en avondvullende programma vindt plaats op zaterdag 5 oktober van 14.00 tot 22.00 uur in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht.

Boek over Stanley Hillis inspiratie voor nieuwe seriehttps://t.co/zVVFIxrHOk pic.twitter.com/hd48fVMNpo — AT5 (@AT5) December 6, 2018

Bron: ANP | Beeld: ANP