Op vakantie naar Rome? Een ijsje eten kan je zomaar 250 euro kosten

Het romantische Rome staat bij velen hoog op het lijstje om te bezoeken. Heb jij een tripje naar de Italiaanse stad op de planning staan? Houd dan rekening met de nieuwe regels die er gelden. Anders kan alleen al een ijsje eten je duur komen te staan.

Rome kent een aantal toeristische trekpleisters en het zal dan ook geen verrassing zijn dat het er ontzettend druk is in de zomer. Dat kan natuurlijk voor een hoop overlast zorgen. Juist om dat te voorkomen, heeft de gemeente een aantal nieuwe regels en boetes in het leven geroepen.

Gevangenis

Allereerst kun je dat heerlijke Italiaanse schepijs niet zomaar overal opeten waar je wil. Zo is afkoelen op de Spaanse trappen er niet bij, want als je daar je ijsje eet, kost dat je 250 euro. Een Instagramfoto maken terwijl je tegen de rand van de Trevifontein leunt? Ook dat kan je een boete van 250 euro opleveren. En pootjebaden of zelfs een duik nemen in het water bij de fontein, kan zelfs leiden tot een gevangenisstraf.

Florence

Niet alleen in Rome, maar ook in Florence zijn de regels aangescherpt. Zo wordt bijvoorbeeld eten op straat niet geaccepteerd. Sterker nog, je riskeert een boete die kan oplopen tot 500 (!) euro als je het wél doet. Dit verbod geldt tussen 12.00 en 15.00 uur, en van 18.00 tot 22.00 uur. Gewoon maar neerstrijken op een fijn terrasje en een pizzaatje bestellen, dus.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock