Ben jij weer toe aan een heerlijke Nederlandse romantische komedie? Dan hebben wij goed nieuws voor je! De makers van ‘SOOF’ zijn namelijk terug met ‘Singel 39’, een ontroerende film over bijzondere vriendschappen.

Lees ook: Yes, yes, yes! De Penoza-film verschijnt veel eerder dan gedacht!

‘Singel 39’ draait om Mo (39), kort voor Monique – vertolkt door Lies Visschedijk). Ze heeft het helemaal voor elkaar: een baan als hartchirurg, een lieve familie, een maandelijks bezoek van haar minnaar én een prachtig pand aan de Singel in Den Haag.

Bijzondere vriendschap

Wanneer de aantrekkelijke kunstenaar Max (Waldemar Torenstra) ineens bij haar op de stoep staat, ontstaat er een bijzondere vriendschap. Max valt op mannen, maar heeft ook een kinderwens. Mo is überhaupt niet met het moederschap bezig. Ze weet al niet waar ze de tijd vandaan moet halen om iets leuks te doen, laat staan om serieus te daten. Als Max via een app op zoek gaat naar de ideale moeder voor zijn nageslacht, begint Mo zich af te vragen of er toch meer is in het leven dan enkel haar carrière.

Nog even wachten

‘Singel 39’ is vanaf 9 mei te zien in de bioscoop, maar tot die tijd kun je alvast genieten van de trailer. Bekijk hem hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Persbureau, YouTube